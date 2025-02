Růst o více než 20 procent za rok není pro asi nejznámější světový index ničím zas tak neobvyklým, když od roku 1960 překonal tuto hranici celkem devatenáctkrát, tedy téměř ve třiceti procentech případů. Co je nicméně neobvyklé, je růst o dvacet a více procent několik let za sebou.

Za posledních 65 let se to kromě dnešních dnů odehrálo pouze jednou, a to během takzvané dotcom bubliny v druhé půlce devadesátých let. V tomto období rostl index S&P 500 od roku 1995 postupně o 34,1, 20,3, 31 a o 26,7 procenta a v roce 1999 následoval růst o 19,5 procenta.

Co se stalo poté, je všem dobře známé. Byly to tři ztrátové roky v řadě s dvoucifernými poklesy každý rok a s poklesem od vrcholu ke dnu téměř o 50 procent. Z tohoto poklesu se trh vzpamatovával řadu let, když nové maximum zaznamenal až v roce 2007 v předvečer dalšího propadu způsobeného hypoteční krizí.

Další, a už dlouhodobé překonání maxim z přelomu milénia nastalo následně až v roce 2013. Na trhu aktuálně panují optimistické výhledy na růst ziskovosti amerických akcií v tomto a v následujícím roce, nicméně aktuální ocenění trhu je relativně vysoké, zároveň stále přetrvávají obavy z možného návratu vyšší inflace, vyšších úrovní sazeb po delší dobu a z nejistoty ohledně politiky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Přestože situace na trhu je rozhodně odlišná, než byla během dotcom bubliny, je jistě potřeba být opatrný s protahováním růstového trendu posledních dvou let do budoucna – a to ať z důvodu výše uvedené statistiky, nebo aktuálních tržních rizik.