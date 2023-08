Díky AI v investování nezbohatnete. Podvodníci našli nový způsob, jak okrádat lidi | e15.cz

Byla to jen otázka času, než se to stane. Lidé, kteří své živobytí postavili na tom, že okrádají ostatní, se z podstaty věci musejí snažit vždy být alespoň o krok napřed. A ne nutně tím, že by napřed skutečně byli, často jim stačí to jen předstírat. A to je nyní právě příklad umělé inteligence.

Když se s nástupem ChatGPT a dalších nástrojů dostala nová technologie mezi širokou veřejnost, začalo se otevřeně mluvit o revoluci. Možná přehnaná či alespoň přehnaně rychlá očekávání toho, jak generativní umělá inteligence změní svět, v kombinaci s tím, že jen minimum lidí skutečně rozumí tomu, co se v pozadí těchto modelů děje, vedla k tomu, že si umělou inteligenci představujeme spíše jako magii než jako technologii.

Už na začátku letošního roku se tak začaly objevovat první reklamy na zázračné investiční platformy, které vám dovedou zhodnotit peníze. Samozřejmě zaručeně a vysoce. Není potřeba dlouho zkoumat, že šlo o podvody, ale zajímavý byl způsob, jakým obětem vysvětlovali, že vysokých zisků dosahují. Může za to umělá inteligence! Ta je rychlejší a přesnější než člověk a jeho přirozená inteligence, takže na trzích hledá ziskové příležitosti a okamžitě je realizuje. Dříve, než by je dokázal najít člověk.

Kdyby s takovou nabídkou někdo zazvonil u oběti doma a začal jí to mezi dveřmi vysvětlovat, patrně by se zlou pochodil. Na internetu a z pohodlí domova, ideálně doplněného vylhanou reklamou o tom, kolik lidí takhle úspěšně investuje, včetně známých jmen, to je mnohem jednodušší a uvěřitelnější. Proč by někdo nemohl využívat umělou inteligenci k investování? Ostatně velká část algoritmického obchodování stojí a padá na tom, že někdo naprogramuje lepší program a ten pak bez rizika vysává rozdíly mezi nabídkovou a poptávkovou cenou na burze. Jinými slovy stroj skutečně umí být precizní a rychlý, proč by tomu nemohla pomoci i umělá inteligence?

Nemůže, respektive určitě ne tak, aby zajistila při standardním obchodování jakékoli zaručené zisky. Ale co hůř, i kdyby to náhodou uměla a vy byste skutečně věřili, že někdo vymyslel superstroj na peníze, potom si vždy musíte položit otázku, jak je možné, že se s vámi chce podělit o zisky. Ve skutečnosti si od vás na obchodování půjčuje, a to navíc ohromně draze, pokud slibuje vysoké zhodnocení. Proč se nedomluví s nějakým miliardářem, který by mu půjčil levněji a nechal si zisky pro sebe? Proč utrácí tolik peněz za reklamu na internetu, aby vás našel a zrovna vy jste mu půjčili? Proč si nepůjčí mnohem levněji v bance? To jsou otázky, na které podvodníci zaručeně nemají žádné odpovědi.

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla: Investiční pasti, kam se podíváš • VIDEO E15

Není to samozřejmě jen umělá inteligence. Na podobnou magii to zkoušejí podvodníci uhrát i s jinými novými termíny či technologiemi. Hitem posledních let mezi podvody byly kryptoměny, zejména kvůli tomu, že lidé snadno uvěří něčemu magickému, co může mít zázračné zhodnocení. Dnes snadno najdete reklamy na skvělé investiční příležitosti do kryptoměn, které navíc používají k automatickému obchodování umělou inteligenci. Jako kdyby postavení nesmyslu vedle nesmyslu najednou dávalo smysl. Nedává, jsou to pořád stejné podvody.

Čtenáři těchto řádků s tím asi problém mít nebudou, ale musíme vymyslet, jak doručit informaci o tom, že jsou to očividné podvody, třeba i starší generaci. Často totiž není problémem ani tak absence finanční gramotnosti jako absence počítačové gramotnosti. Bez ní se dá snadno věřit na zázraky.

Autor je ekonom.