Patříme k první skupině, zde tedy krátký report. Long story short: Tukový rohlík, takzvaný tukáč, stojí dvě koruny 90 haléřů. Kalouska Babiš zmínil nečekaně pozdě, až ve 47. minutě pořadu. Všechno je špatně, Fiala je politolog a lže, Babiš, podnikatel, rozumí všemu. Nyní podrobněji.

Pro diváka, který má rád trapný humor

Nejprve k obrazové nebo, řekněme, dramaturgické lince diskuse: Tradiční mávání grafy, dlouhé monology a skákání do řeči byly občerstveny o produktovou linku, a pořad tak byl aspoň v prvních minutách snesitelnější. Zejména pokud si libujete v absurdním až záměrně trapném humoru à la Monty Python nebo v havlovském opakování refrénů. Babiš daroval Fialovi skleničku Nutelly a vzápětí z brašny vytáhl rohlík. Řeč šla o cenách potravin a nepřinesla nové pozice: Babiš jako výrobce přehazuje odpovědnost na marže řetězců, Fiala argumentuje, že se ceny potravin stabilizují, Babiš mává mávátkem „Fialova lež“ a tak dále až do úplného úmoru. Věcně podprůměrné, coby televizní skeč ve slušném průměru.

Televize Nova boduje, když si pro svůj relativně nový formát dokázala obstarat souboj špičkových respondentů. Moderátor k nim přistoupil s pobaveným nadhledem, příliš nemoderoval, což se ukázalo jako realistická volba. Televize si samozřejmě, co do souboje argumentů, mohla celý pořad odpustit. Stačilo nastříhat libovolné vystoupení Andreje Babiše ve sněmovně z posledního půlroku, nechat Fialu reagovat střihem z jakéhokoli jeho videa na Facebooku, do toho by se mohl moderátor pobaveně usmívat a výsledek by byl tentýž.

Hledání alespoň nějakého světonázoru

Pokud by politický komentátor hnidopišsky trval na tom, že ve vystoupení obou mužů za každou cenu najde střet argumentů, ideologií nebo, nedej bože, nějaký světonázor, bylo by to snad toto: Zatímco je Andrej Babiš zastáncem kobercového pumpování peněz do ekonomiky a lidem do kapes, Petr Fiala volí adresnější metody. Zatímco Andrej Babiš používá superlativy, byť s negativním citovým zabarvením (všichni lžou, vláda je totálně neschopná, nikdo nerozumí ničemu, totální destrukce), Petr Fiala přišel na Novu s drobnou dávkou optimismu (ekonomika začne v příštím roce růst, díky nižší inflaci porostou reálné mzdy a současně se budou snižovat ceny potravin).

Poselství drobné naděje pro lid je zároveň nadějí i pro strany Fialovy koalice. Čímž se dostáváme k výhledu na příští volby a kampani, která se před nimi povede. Fiala opravdu potřebuje, aby se to, co nyní slibuje, i naplnilo. Proti populistické opozici bude muset nasadit fakta. V závěru, když došlo na mezinárodní situaci a válku na Ukrajině, dal Babiš ochutnat z toho, jak se tato kampaň povede a jak moc se hnutí ANO rétoricky posunuje na extremistické pozice, kde hodlá luxovat hlasy. Tady jsme v České republice a tady lidi potřebují peníze, řekl Babiš k otázce pomoci Ukrajině. Ideální ilustrace zbytečnosti jakékoli debaty. Což platí i pro tu televizní.