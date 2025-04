Jak sem již psal v předchozích dvou příspěvcích (Trumpovo škrcení zahraničního obchodu poškodí všechny. Časem i USA, USA vzhledem k investicím málo spoří, cla jim nepomohou), z pohledu americké ekonomiky se jedná o stagflační scénář, kdy inflační očekávání stoupají, a naopak ta ohledně růstu klesají, a to nejenom pro letošní rok. Protože americká centrální banka Fed nemá za cíl hlídat pouze inflaci, ale prostřednictvím trhu práce i hospodářský růst, finanční trhy předpokládají, že Fed bude reagovat snižováním sazeb, a tedy uvolňováním měnové politiky, i když na blížícím se květnovém zasedání k tomu nejspíš ještě nedojde.

Pro Evropu je situace na první pohled o něco jednodušší. Evropští představitelé se zatím do výraznějšího oplácení vyšších cel Američanům nehrnou. Bezprostřední inflační hrozba je tedy spíše utlumená, naopak krátkodobě vzhledem k větší nabídce do USA nevyvezeného zboží, a to nejenom evropského, ale samozřejmě i čínského, hrozí spíše nižší inflace.

Finanční trhy se tak ani neobávají evropského stagflačního příběhu, jako spíše toho recesního, a zaceňují snižování úrokových sazeb, a to hned na zítřejším zasedání Evropské centrální banky (ECB) s pravděpodobností hraničící s jistotou. My si dokonce jako krajní rizikový scénář dokážeme představit snížení sazeb dokonce o výraznějšího půl procentního bodu. Do konce roku se tak sazby na euru mohou dostat pod dvě procenta. Proti výraznějšímu recesnímu scénáři ale hrají nižší ceny energetických komodit a očekávaná fiskální expanze v Německu, respektive uvolnění výdajů na zbrojení v celé Evropě. To však bude podle nás až příběh dalších let.

Čeští centrální bankéři mají na posouzení situace ještě čas, jejich měnověpolitické zasedání se uskuteční až první květnovou středu. Aktuálně pracujeme na přípravě nové makroekonomické prognózy, závěry nemůžeme předjímat. Nicméně ta stávající počítá s tím, že ČNB na květnovém zasedání sazby dále sníží a na konci roku se po dalších dvou poklesech budou nacházet na třech procentech. Trh to vidí v podstatě stejně. Teď jde o to, jaký pohled budou mít domácí centrální bankéři.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky.