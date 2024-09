Draghi to popsal bez pokrytectví a růžových brýlí

Autorita a nejvyšší odborná erudice Maria Draghiho, plynoucí jak z jeho zkušeností v nejvyšších patrech řízení měnové politiky, ale též z pozice italského premiéra ve velmi obtížných časech, excelentní akademická kariéra, zkušenost z vrcholového korporátního prostředí i nadnárodních institucí, ho jako málokoho dalšího přímo opravňovala k tomu, nebýt pokrytecký a při přípravě své právě zveřejněné zprávy nepoužívat růžové brýle.

Výsledkem je excelentní a velmi komplexní diagnóza stavu evropské ekonomiky ve světle schopnosti unie globálně a strategicky obstát. Tento stav není bez vady, je dokonce poměrně vážný. Ale řečeno Draghim: situace je spíše nepohodlná než kalamitní. V identifikaci slabých stránek a rizik by nemělo být opomíjeno to silné a dobré, čím Evropa oplývá a co jiní postrádají.

Co však nelze brát na lehkou váhu, je tvrzení, že pokud nedojde k nápravě zjištěných poruch a vad ekonomického systému, nebude Evropa schopna dále pokračovat v zajišťování oněch silných stránek ku prospěchu svých občanů a smysl další existence unie tím může být ztracen. To je teze vskutku fatálně silná. Každému, jemuž jde o to, aby se výhody unie mohly i v budoucnu naplno projevovat a Evropa hrála v globální soutěži důstojnou roli, by nemělo být lhostejné, co autorita jménem Mario Draghi obyvatelům unie sděluje.

A když nebude mít trpělivost přelouskat 70 stránek hutného textu a dalších 330 vysvětlujících příloh, neměl by přehlédnout mimořádně hutný a úderný pětistránkový úvod, který bez příkras signalizuje, kde jsme a jaké jsou možnosti naší další cesty.

Autor je ekonom České spořitelny