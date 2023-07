Emisní normy Evropské unie nebudou na Čínu stačit | e15.cz

Za posledních pět let udělaly elektromobily obrovský krok dopředu, a to ať už z hlediska pořizovací ceny, rychlosti nabíjení, dojezdu, nebo šířky nabídky. V luxusnějším segmentu vozů nad 1,3 milionu korun se podařilo prakticky dosáhnout cenové parity mezi spalovacím motorem a elektromobilem a je pouze otázkou času, kdy se tak stane i u aut typu fabie.

Souboj automobilek dnes již neprobíhá v rovině toho, zdali budou vodík nebo hybridy budoucností individuální mobility, ale kdo dokáže přijít s technologicky nejvyspělejším elektromobilem za co nejrozumnější peníze. Pro Česko je důležité si tento trend uvědomit a umět s ním pracovat. Nejde pouze o to mít schopnost vyvíjet nejvyspělejší technologie, ale umět i vytvářet obchodní politiku pomáhající domácím výrobcům získat výhodu nad konkurencí ze zahraničí. A právě do této skládačky zapadá zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem i Euro 7.

Ještě před několika lety se v Evropě předpokládalo, že přechod na elektromobily bude postupný s tím, jak se budou zpřísňovat emisní standardy. Evropští výrobci budou mít čas se přizpůsobit a relativně bezbolestně proměnit svůj byznys model. Problém je ale v tom, že Evropané byli příliš pomalí a předběhla je čínská konkurence a americká Tesla.

Výrobce elektromobilů nějaké normy pro spalovací motory na množství vypouštěného dusíku nebo CO 2 příliš nezajímají. Proto je třeba nastavit Euro 7 tak, aby evropské automobilky nebyly příliš bity a zároveň měly dostatek motivace pokračovat v přechodu na elektromobilitu.

V této souvislosti stojí za zmínku hlavně to, že v současnosti navržené Euro 7 je v některých parametrech méně přísné než nová čínská norma 6b, která vstoupí v platnost v polovině tohoto roku – tedy na největším trhu s automobily na světě.

Pokud tedy budou evropské automobilky chtít nadále prodávat auta v Číně, budou muset tak jako tak splňovat parametry podobné Euru 7. Z výše popsaného je jasné, že Evropská unie narazila na první velkou konkurenci v prosazování svých norem ve světě.

Pro nás v České republice to zároveň znamená především upřít svou pozornost na modernizaci našeho automobilového průmyslu. Klíčem k přežití bude investování do českých inovací (slibně vypadá prototyp nehořlavé baterie od Akademie věd), zajištění dostatečných produkčních kapacit bateriových systémů a úspěch evropské snahy o diverzifikaci trhu s primárními surovinami pro jejich výrobu.

Zadruhé bude z českého pohledu nutné přehodnotit evropskou obchodní politiku tak, aby i evropští výrobci měli šanci ustát čínskou konkurenci a udržet si obstojný podíl alespoň na evropském trhu. Zatímco ve Španělsku stavějí automobilky jednu baterkárnu za druhou, v Česku se pořádají demonstrace proti stavbě jedné fabriky v Plzni. Zahráváme si tak s ohněm a je možné, že se nám český přístup k elektromobilitě vymstí.

Autor je výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku Europeum.

