Energiewende zrychluje. Je naivní si myslet, že Němci ještě otočí kormidlem

Německo dál sní svůj sen o obnovitelné energii (OZE), která nahradí všechny ostatní zdroje. Loňský rok naznačil, že cesta je to reálná, a to paradoxně i díky změnám klimatu („energeticky vstřícné počasí“), proti kterým se využívání OZE staví. Loňský rok byl vůbec prvním, kdy prakticky ve všech měsících roku proudila v Německu ve většině do sítě OZE. Klasické zdroje jako uhlí, plyn či jádro byly v menšině.