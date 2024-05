Začátek ostré kampaně do eurovoleb by šel přirovnat k maratonu, kdy se po výstřelu ze startovací pistole kandidáti nevrhli směrem k cíli, ale spíše na další závodníky. Smutné je to hlavně v kontrastu s výročím dvaceti let v Evropě, kdy globálnější témata v politickém souboji jsou přehlušena těmi domácími. Volby do evropské instituce teď vypadají jen jako rozcvička na parlamentní volby, které proběhnou až příští rok. Jako kdyby politici nejsilnějších uskupení ani jiné ambice neměli.

Hned po spuštění kampaně ANO se do oponenta pustila koalice Spolu. Ta sdílela plakáty, kde mají šéf hnutí Andrej Babiš a lídryně kandidátky Klára Dostálová na tvářích ruské vlajky. Místo hesla volební kampaně ANO: „Česko, pro tebe všecko“ je po úpravách Spolu: „Rusko, pro tebe všecko“. K tomu ODS – dominantní strana ve Spolu – spustila ještě web ceskoprotebevsecko.cz, kde ruská parodie dominuje. Web ale klidně mohl vést i na program Spolu a efekt trollingu by byl podobný. Možná dokonce decentnější.

Babiš si o fotomontáž s ruskou vlajkou na obličeji určitě koledoval svou mírovou rétorikou, která je odtržená od reality, kde Rusko využívá všech prostředků, aby si Ukrajinu podmanilo. Adorování míru na tom nic nemění, neboť agresor o mír nemá zájem a v případě ruského vítězství by čekala Ukrajinu krutá okupace a vraždění obyvatelstva.

Dělat však z Babiše ruského kolaboranta je mimo realitu, protože během zásadních událostí rozhodně nestál na straně Kremlu. I přes tlak bývalého proruského prezidenta Miloše Zemana poslal domů ruské agenty za teroristický útok ve Vrběticích a vyloučil Rosatom z tendru na jádro. Také podržel šéfa kontrarozvědky BIS Michala Koudelku, který čelil ustavičnému tlaku z Hradu. V případě dezinformací je současná vláda stejně bezradná, jako byla ta předchozí s Babišem, a odborníci se shodují, že by pro prevenci šlo dělat více.

Antikampaň Spolu je zkrátka přepálená a podobá se té z roku 2021 do komunálních voleb. Tehdy dali marketéři Babiše hned vedle Putina a nazvali ho bezpečnostní hrozbou. Jako kdyby strana neměla jiné dominantní téma, než se vymezovat proti nenáviděnému muži svých voličů. Tahle opakovaná strategie ale už začíná nudit zvláště ve chvíli, kdy vláda sama přiznává, že nedokáže prodat své úspěchy na domácí scéně. Možná by pomohlo, kdyby tomu Spolu věnovalo stejné úsilí, jako už poněkud vyčpělé strategii s „antibabišem“.

Během eurokampaně rozpoutává Spolu jakési referendum o opozičním politikovi, který ani nekandiduje. A i kdyby v hlasování o české zastoupení v Evropském parlamentu drtivě vyhrálo ANO, tak nás to do náruče Ruska nezažene. Ač to přes šílenou rétoriku z obou táborů nevypadá, ohledně zásadních postojů vůči válce na Ukrajině se Spolu i ANO doposud shodly – třeba společně hlasovaly pro zákon o vydávání minimálně dvou procent HDP na obranu.

Podobné bojůvky bují i mimo Spolu a ANO. Piráti si například na svou elektrickou volební dodávku nalepili alpaku vypouštějící duhu z pozadí, která má reprezentovat „noční můru“ Saši Vondry – lídra kandidátky Spolu. Komunisté zase vytvořili slepenec Stačilo! odkazující převážně na selhání vlády na domácí scéně. Krátce po zahájení kampaně je vyhlásila Danuše Nerudová jako košťata a zločince a Pavel Novotný z ODS rovnou předpověděl smrt dcery známého virtuóza, který přišel uskupení Stačilo! podpořit.

Po oslavě 20 let v EU dokázali politici krátce po odstartování kampaní všech relevantních stran vyvolat ve voličích pachuť z úrovně politické soutěže. Jednou ze strategií politického marketingu je voliče, jež nemůžete získat, alespoň otrávit, aby k volbám nepřišli. To se teď všem daří ukázkově u hlasování, v němž účast nikdy nepřesáhla 30 procent a v roce 2014 byla dokonce 18,2 procenta. Naše evropanství přebíjejí domácí témata. Eurovolby působí jen jako rozcvička na příští rok, a to je velká škoda, protože politika v Bruselu je stále zásadnější a měla by tam směřovat tuzemská politická elita s mezinárodním přesahem. My ale i v kampani po tolika letech v unii zůstáváme jen v českém Hobitíně.