Drtivá část českého unijního členství je spojená s érou kancléřky Angely Merkelové, která vedla Německo od roku 2005 do roku 2021. V té době málokdo pochyboval o tom, kdo má v Evropské unii hlavní slovo. Konec kariéry Merkelové je však časově spjat se začátkem války na Ukrajině, která na její zahraničněpolitické dědictví vrhla stíny. A její nástupce Scholz nedokázal převzít unijní otěže a očividně dosud tápe v otázce podpory Ukrajiny.

Německo-francouzský motor zadrhl

„V regionu dodnes panuje pocit, že Berlín ještě nepochopil, o co vlastně Moskvě jde a co je v sázce pro celý kontinent,“ napsala pro magazín Internationale Politik Jana Puglierinová z European Council on Foreign Relations. Podotýká, že Scholzova vláda selhala i ve své evropské politice. Koaliční partneři těžko hledají společný názor a nedaří se jim komunikovat navenek. Nevraživost na unijní úrovni vzbudil například štědrý německý balíček pomoci v době energetické krize. Německo-francouzské vztahy poznamenaly i rozdílné pohledy na energetiku a vztahy s Čínou.

Není překvapivé, že se za těchto okolností Macron snaží stát hlavním hlasem Evropy, který přináší vize zahraniční a bezpečnostní politiky. Naposledy minulý týden hovořil o nutnosti zbavit se závislosti na USA a posílit vlastní obranné kapacity ve spolupráci s Británií. Jenže i on má za sebou období, kdy nebyl k Rusku zdaleka tak tvrdý, čímž si vysloužil kritiku některých zemí. „Macron promarnil příležitost rozhodně se na začátku ruské invaze na Ukrajinu chopit evropského vedení,“ řekla Bloombergu Rym Momtazová z Mezinárodního ústavu pro strategická studia. I nyní se ozývají názory, že Paříž činí silná prohlášení, ale nenabízí konkrétní řešení.

Na evropskou scénu se v této atmosféře snaží vstoupit někdejší šéf Evropské rady Donald Tusk, tentokrát v roli polského premiéra. Podzimní volby v zemi skoncovaly s euroskeptickou vládou Práva a spravedlnosti a Varšava navíc může využít kredibility, kterou získala podporou Kyjeva. „Doba zvýšené role Polska v EU určitě nastává. Tusk to má v programu a snaží se o určitou revitalizaci výmarského trojúhelníku. Polsko by se tak stalo jedním ze tří hlavních tahounů EU,“ řekl s odkazem na volné sdružení Varšavy s Berlínem a Paříží Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Po brexitu Polsko propáslo příležitost nahradit Spojené království jako jednoho z největších hráčů v evropské politice. Ale tentokrát ji snad znovu nepropásneme,“ věří i Wojciech Przybylski z platformy Visegrad Insight. Působení kabinetu PiS poškodilo nejen polské zájmy v EU, ale i její obraz doma. Podíl Poláků spokojených s členstvím klesl na 77 procent, tedy na nejnižší úroveň za poslední dekádu.

Česko může využít polského vzestupu

Ke zlepšení vnímání sedmadvacítky doma může pomoci uvolňování prostředků z unijních fondů, které za minulé vlády Brusel zmrazil. A roli by mohl sehrát i vzestup důležitosti Varšavy. „Pokud se podaří posílit pozici Polska, tak by si tím mohl Tusk získat i nacionalisty. Poláci se historicky považují za velký národ s ambicemi dělat velkou politiku,“ podotýká Mlejnek. Současný premiér však bude muset překonat i rétoriku bývalé vlády, která Německo vyobrazovala jako nepřítele.

Otázkou také je, zda bude mít Tusk sílu nejen prosadit své zájmy, ale také zahladit německo-francouzské spory tak, aby výmarský trojúhelník fungoval jako unijní motor. Názory expertů se v tomto směru liší, podle některých je se svými zkušenostmi vhodný prostředník. „Zdroje neshod mezi Francií a Německem leží mimo dosah Tuska,“ domnívá se však podle webu Politico Piotr Buras z European Council on Foreign Relations. Nepochybně také nastanou situace, kdy se Varšava bude více ztotožňovat s jedním z partnerů. Například ve vztahu k Washingtonu, kdy svou silnou transatlantickou orientací spíše souzní s Berlínem.

Česko by každopádně mělo vzestup polské váhy vzít v potaz, domnívá se Mlejnek. Na jednu stranu je podle něj pro Prahu negativní, že se Varšava odvrací od visegrádského regionu a dává najevo, že se orientuje na silnější státy. „Ale pokud by se Polsku podařilo stát se významnějším hráčem na unijní úrovni, tak by to pro Česko znamenalo nutnost s ním nějak kooperovat,“ uvedl expert.

Varšava by podle něj totiž byla nejspíš vnímaná jako zástupkyně celého východního křídla EU a její partneři by očekávali, že různá témata v regionu dojedná. „Při šikovné diplomacii by se Česko mohlo díky Polákům přichomýtnout k důležitým rozhodováním,“ zdůraznil Mlejnek. Myslí si také, že je vhodná doba, aby se vzájemné sousedské vztahy přetavily do konkrétních projektů v oblasti infrastruktury, energetiky, případně zbrojního průmyslu.