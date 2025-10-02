Evergreen růstu cen nemovitostí ČNB zatím moc neuklidnil. Otázkou je, zda k tomu někdy dojde
Nemovitostní trh se vzhledem k jeho proinflačnímu působení často dostává do hledáčku bankovní rady České národní banky, která od letošního května pozastavila cyklus uvolňování měnové politiky. Ten doposud ukrojil polovinu z vrcholu klíčové dvoutýdenní repo sazby, která do prosince roku 2023 dosahovala sedm procent.
Poslední data mají přitom malou šanci na to úplně rozptýlit dosavadní znepokojení centrálních bankéřů ohledně realitního trhu. Český statistický úřad zveřejňuje řadu cenových indikátorů z nemovitostního trhu. Klíčovým z pohledu obsáhlosti a mezinárodního srovnání je index cen bytových nemovitostí neboli „House Price Index“.
Nedávno zveřejněné údaje za druhé letošní čtvrtletí ukázaly na zvýšení meziročního růstu cen nemovitostí na 10,5 procenta oproti 10 procentům ve čtvrtletí prvním. Z pohledu vyhodnocení inflačních tendencí je ale zajímavější sekvenční, respektive mezičtvrtletní růst. Ten se po očištění o sezónní vlivy podle našeho odhadu stabilizoval na 2,6 procenta, což by značilo stejný růst jako v prvním čtvrtletí ale zase nižší oproti závěrečnému čtvrtletí roku 2024.
Bez očištění o sezónní vlivy, jejichž přítomnost je přinejlepším diskutabilní, se sekvenční dynamika zvýšila na 3,1 procenta, tedy o 0,7 procentího bodu výše oproti prvnímu čtvrtletí. Varující je přitom i struktura zmíněného indexu. Vysokou růstovou dynamiku zaznamenala především nová obydlí, jejichž ceny meziročně vzrostly o téměř 15 procent, zatímco index těch stávajících meziročně vzrostl o 9,5 procenta. Přitom právě nové nemovitosti (pro vlastní bydlení) jsou součástí imputovaného nájemného, a tudíž spotřebitelské inflace.
Struktura a setrvačnost zvýšeného růstu cen nemovitostí zatím nejspíše nepřispějí ke zmírnění obav centrální banky. Náš výhled s kolegy z Komerční banky počítá s postupným zmírňováním tempa růstu cen nemovitostí ve zbytku roku. Do budoucna ale zřejmě stále porostou zvýšeným tempem. Hlavní podíl na tom ale mají strukturální problémy domácího rezidenčního trhu, které ČNB plně adresovat nedokáže.