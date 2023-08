Levnější evropské akcie si zaslouží pozornost | e15.cz

Například evropský akciový index STOXX 600 letos roste o osm procent, německý DAX o 12, a anglický FTSE 100 dokonce jen o jedno procento v porovnání se 16procentním růstem amerického S&P 500. Evropský akciový trh se tak s oceněním na dvanáctiapůlnásobku očekávaných zisků obchoduje vůči americkému trhu s asi 35procentním diskontem. To je jedna z nejvyšších úrovní za více než deset let a výrazně více než průměrný, zhruba 20procentní diskont za posledních 20 let.

Za nižším oceněním na evropském trhu stojí jednak sektorový mix a menší váha technologických akcií v Evropě, které letos s 35procentím růstem výrazněji podporovaly trh v USA, ale také očekávaný horší ekonomický vývoj na starém kontinentu s větší exportní expozicí na čínskou ekonomiku, kde klopýtá ekonomické oživení.

V neposlední řadě je to nadále trvající geopolitické riziko konfliktu na Ukrajině, jež také souvisí s nadále existující hrozbou eskalace energetické krize. Skokový růst cen zemního plynu v posledních dnech dobře ilustruje riziko, jež zde pro Evropu stále existuje.

I přesto si myslím, že ocenění akcií v Evropě je vůči USA již nezaslouženě nízko. Krátkodobě zde sice s horším makroobrázkem a pokračováním ukrajinského konfliktu ještě výraznější valuační dotažení směrem k USA asi nebude namístě, ve střednědobém horizontu už ale vidím velkou šanci na snížení historického diskontu. Vzhledem k vysokému ocenění dominantního technologického sektoru v USA bude jeho další nadvýkonnost výhledově mnohem obtížnější a očekával bych spíše lepší výkonnost v jiných sektorech.

A z toho by měla těžit Evropa s větší expozicí na tyto části trhu. Prakticky všechny sektory se v Evropě obchodují jak pod svými historickými průměry, tak i relativně níže vůči USA. Takový bankovní sektor se ale díky přísnější regulaci a vyšším kapitálovým poměrům jeví v Evropě atraktivnější než v USA. Nevidím také tak silné důvody pro to, aby se třeba evropské energetické společnosti (s poklesem politického tlaku na mimořádné daně) obchodovaly výrazně levněji než jejich protějšky v USA.

Myslím si tak, že evropský trh si nyní zaslouží více pozornosti a pro investory, kteří chtějí kupovat „za levno“, nabízí zajímavé příležitosti.

Autor je akciový analytik České spořitelny