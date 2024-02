Známe to všichni, kdo jsme měli tu čest setkat se v rodině s narkomanem nebo gamblerem, na pracovišti s toxickým psychopatem a podobně. Čas od času se na rodinné radě pokusíte o jakousi intervenci a doufáte, že to k něčemu povede. Vaše ratio, pokud vám ještě zbyly síly mu naslouchat, vám přirozeně říká, že nikoli a že s chronicky zlobivým dítětem budete muset mluvit jedinou řečí, které rozumí: zostra.

V úterý se v Praze sejdou premiéři zemí Visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, aby navázali na poněkud zemdlelou spolupráci na úrovni předsedů vlád. „Teď je ta správná chvíle, abychom jednali i na úrovni premiérů,“ řekl k pozvání svých protějšků Petr Fiala. Země se podle něho neshodnou například v některých otázkách zahraniční politiky, zmínil boj s migrací nebo energetiku.

Co naopak nezmínil, že se země hrubě neshodnou v pohledu na válku na Ukrajině a její řešení a že extrapóly této neshody představuje zejména Česko a Polsko na straně jedné a Maďarsko a Slovensko na druhé. A že Robert Fico ve své současné formě přijíždí de facto jako vyslanec ruských narativů a kremelské propagandy.

Fico ve svém víkendovém facebookovém projevu semlel všechny známé putinovské propagandistické figury: Putin je falešně démonizován, válku způsobili ukrajinští neonacisté, Evropská unie chce, aby se Slované navzájem pozabíjeli, rozšíření NATO o Ukrajinu by vyvolalo třetí světovou válku. Sám jsem si musel v dnešní opatrné době video pustit třikrát a křížem ho checknout na zpravodajských serverech, abych se ujistil, zda ve skutečnosti v deep-fake videu plynnou slovenštinou nehovoří mluvčí Kremlu Marija Zacharovová s nasazenou hlavou Roberta Fica. Nestalo se tak.

Fico ostatně v pondělí pokračoval: Svolal bezpečnostní radu státu, údajně v reakci na „bojovou poradu o Ukrajině“ v Paříži, kterou svolal francouzský prezident Emmanuel Macron. Fico má prý informace, z nichž „jde mráz po zádech“, které ovšem odmítl jakkoli blíž specifikovat.

Není zcela zřejmé, jak si český premiér představuje jednání ve formátu V4 s takto odbrzděným rozjetým vagonem. A to v situaci, kdy bezpečnostní hrozba z Ruska vyrostla ve středoevropském prostoru v otázku prvořadého významu. Může se přirozeně pokusit tématu vyhnout a zkusit jiné okruhy… V tom případě doporučuji počasí nebo jiný small-talk.

Projev slovenského premiéra Roberta Fica k druhému výročí ruské války na Ukrajině

Projev slovenského premiéra Roberta Fica k druhému výročí ruské války na Ukrajině • Twitter.com/Robert Fico

Je totiž naopak zcela zřejmé, že se Fico jen tak nezastaví. Hraje multiúrovňovou marketingovou hru, v níž mistrovsky odvádí pozornost od svých domácích kroků a na evropské scéně zvyšuje svou cenu dosud druhořadého „Erdogana a Orbána“, zlého muže střední Evropy. A tato marketingová hra samozřejmě funguje jen tehdy, když je mu k ní dáván prostor. Jeho kousek s facebookovým projevem mu vyšel parádně: Sám si zvolil agendu, sám ji interpretoval, tak proč chodit do televizních debat? Stejné je to se svoláním slovenské bezpečnostní rady: Nic ho to nestojí, je to v jeho pravomoci, tedy poměr výnosů/rizik je zhruba milion k jedné.

Teď se Fico vydává do Prahy, která mu má posloužit jako zesilovač směrem do Evropy. Schůzka premiérů samozřejmě nic nevyřeší, půjde jen o to, jak moc se Fialovi podaří Ficův vagon ubrzdit. Případně o to, jak moc je slovenský premiér odhodlán vyvolat rozruch. Každopádně o V4, stejně prakticky mrtvou, půjde až v poslední řadě.