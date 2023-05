ANO používá manželství pro všechny jako klacek na koalici | e15.cz

V úterý poslankyně hnutí ANO Jana Pastuchová nečekaně zařadila na program sněmovního jednání manželství pro všechny. K hlasování o projednání zákona se ale poslanci kvůli časovému vytížení dostali až ve středu – tedy v den, kdy se upozorňuje na práva a diskriminaci sexuálních menšin. Návrh nakonec podpořilo jen 68 poslanců z potřebných 85. Většinou se jednalo o politiky z hnutí ANO a Piráty. Zbytek se zdržel, nebo hlasoval proti. Hlasy ODS a SPD se na počítadle zbarvily do červena s jasně vyřčeným ne.

ANO v citlivé agendě převzalo iniciativu a zneužilo ji k vytvoření kouřové clony a obstrukcím. Návrh na zařazení se do programu dostal ve chvíli, kdy sněmovna hlasovala například o odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tento bývalý mediální manažer čelil kritice, neboť při výkonu apolitické funkce pracoval pro stranu Andreje Babiše. Na programu byla i novela mediálního zákona, která mění zákony o České televizi a Českém rozhlase. Změna upravuje počet radních a do jejich volby zapojuje i Senát, kde je hnutí ANO historicky na rozdíl od vládních stran slabší a ztratilo by během výběrů kandidátů část vlivu.

Zároveň je manželství pro všechny tématem, které dokáže úspěšně štěpit vládní koalici. Konzervativní poslanci proti novele bojují všemi prostředky. Ty liberálnější zase musejí svým voličům vysvětlovat, kde je s přijetím zákona problém a proč jeho schválení trvá tak dlouho. Například předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová před rokem deklarovala, že se pokusí manželství pro všechny protlačit.

„Myslím, že nastává čas, kdy bychom mohli zákon předložit. Je jasné, že to nebude vládní zákon vzhledem k tomu, že vláda není v tomto tématu jednotná a není v programovém prohlášení. Bude se jednat o poslaneckou iniciativu, ke které se ráda připojím,“ řekla loni v květnu pro týdeník Respekt. Teď všude koluje obrázek, jak se při hlasování zdržela a dá se to snadno vykládat jako porušení slibu. Podobný problém řeší i další poslanci.

Hledání kompromisu

K novele vznikla její iniciativou pracovní skupina, kde se ladí před projednáním zákona detaily a hledá se řešení nejpřijatelnější pro všechna ideologická spektra. Dokud nebude tato diskuze ukončena, nechtěla vládní koalice bod ve sněmovně řešit, To byl také jeden z důvodů, proč řada poslanců jeho projednání ve středu odmítla.

To, že ANO téma manželství pro všechny ve sněmovně zvedlo ovšem neznamená, že by stejně hlasovalo i pro schválení novely. Například jedna z nejviditelnějších političek strany Alena Schillerová je podepsána pod návrhem, aby bylo manželství v ústavě definováno jako svazek muže a ženy. Pro projednání novely ale hlasovala kladně.

Hnutí ANO bylo navíc u vlády deset let a za tu dobu mělo nespočet příležitostí situaci zástupců LGBT+ zlepšit. Není tak divu, že krok strany nyní působí účelově, i když se takovému nařčení Babišovi poslanci brání.

Další nejasné signály dává i sám šéf hnutí Andrej Babiš, který udržuje vřelé vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Ten proti LGBT+ lidem ve své zemi aktivně bojuje. V Maďarsku v roce 2021 vešel v platnost zákon, který zakazující šíření informací nebo jakýchkoli materiálů zobrazujících LGBT+ témata mezi nedospělou mládeží. Proti tomu Babiš veřejně neprotestoval a téma před svým přítelem – jak nazývá Orbána – nikdy aktivně neotevíral. Nevypadá to tedy, že by mu na této agendě nějak výjimečně záleželo, pokud z toho nebude mít politický prospěch.

Stejná práva pro všechny

V novele ohledně manželství pro všechny nejde jen o slovo manželství, ale o celou řadu práv a povinností, které registrované partnerství nezahrnuje. Jako příklad lze uvést nárok na vdovský a vdovecký důchod či přístup k náhradní rodinné péči. Podporovatelé argumentují, že jde o to, aby si všichni občané v zemi byli rovni a na zástupce sexuálních menšin se nepohlíželo jako na občany druhé kategorie.

Čísla veřejného mínění dávají podporovatelům za pravdu. Manželství pro všechny podle nejnovějších průzkumů podporuje zhruba 67 procent Čechů a Češek. U mladších ročníků ve věku 18 až 34 let je toto číslo ještě vyšší.

Jak teď naznačilo hnutí ANO, manželství pro všechny se proměnilo na klacek, kterým se budou politické strany mlátit po hlavě. Je to necitlivé, nedůstojné a cynické. To ukazuje i hlasování v den proti homofobii, transfobii a bifobii. Dokud vládní koalice zákon neschválí či se k němu bez mlžení nepostaví, bude ho opozice aktivně využívat proti ní. Jak se teď ukázalo, ANO našlo účinnou strategii.