Hvězda, která zhasla: Proč Kamala Harrisová nenahradí Joe Bidena

Prezidentská televizní debata mezi Joe Bidenem a Donaldem Trumpem vyvolala vpravdě nečekanou odezvu. Úřadující prezident nepředvedl výkon, kterým by přesvědčil odbornou i širokou laickou veřejnost: jeho řeč těla i verbální dovednosti eufemisticky řečeno pokulhávaly. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat: zděšení demokraté, bombardováni médii, začali spekulovat, zda by nebylo vhodné najít pro listopadové prezidentské klání jiného kandidáta: mladšího, vitálnějšího a schopného ustát Trumpovy argumentační kličky. Přirozenou volbu by představovala úřadující viceprezidentka Kamala Harrisová – její případ je však v mnohém složitý.

Celý článek je převzatý z INFO.cz