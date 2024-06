Inflace může na konci roku atakovat i čtyři procenta

Květnová inflace zpomalila z dubnových 2,9 na 2,6 procenta a zůstala tak celkem bezpečně v blízkosti inflačního cíle. Navíc pro červen a červenec očekáváme podobnou hodnotu meziroční inflace, jaká byla v květnu. ČNB by tak mohla dále snižovat sazby, nicméně pro červen a další zasedání předpokládáme již jen standardní snižující kroky o 25 bodů, a to především kvůli možnému zesílení inflačních tlaků v druhé polovině letošního roku.

V české ekonomice stále působí některé proinflační faktory. Hlavním je silná spotřeba domácností. Ta se oživila rychleji, než by odpovídalo celkovému makro vývoji, což tlačí nahoru především ceny služeb, potravin a některého zboží. Ceny potravin stouply skokově a velmi výrazně v dubnu, a navíc v květnu došlo jen k nepatrné korekci. To by mohlo naznačovat, že dubnové zvýšení cen potravin v datech již z velké části zůstane. Navíc ekonomické oživení by mělo pokračovat, což by také mělo působit proinflačně (přes růst reálných mezd a vyšší poptávku).

Mezi vlivy, které ovlivní meziroční inflaci, bude působit ale i srovnávací základna. V září a v prosinci minulého roku totiž významně klesly (meziměsíčně) ceny, což pro letošní meziroční srovnání znamená nižší základnu a tím vyšší meziroční hodnotu. V září tak meziroční inflace pravděpodobně i z tohoto důvodu překoná tři procenta a pro prosinec nyní očekáváme inflaci mezi 3,5 a 3,8 procenta s tím, že se nedá vyloučit ani čtyřprocentní hodnota.

Ačkoli zesílení inflace bude pravděpodobně krátkodobé a průměrná inflace pro rok 2025 bude nejspíš začínat dvojkou, dočasně zvýšené hodnoty mohou přimět ČNB k zastavení postupného snižování sazeb do té doby, dokud se inflace nevrátí pod tři procenta. Proto vidíme pro letošní rok riziko, že hlavní sazba ČNB nemusí letošek zakončit na čtyřech, ale na 4,25 nebo 4,50 procenta.

Autor je analytik České spořitelny