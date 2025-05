Tuzemská meziroční inflace v dubnu výrazně klesla na 1,8 procenta poté, co se v prvních třech měsících letošního roku nacházela mírně pod horní hranou tolerančního pásma centrální banky, tedy pod třemi procenty. Část tohoto poklesu je ovšem dána technickým efektem vyšší srovnávací základny u cen potravin a pohonných hmot, které loni v dubnu silně rostly, zatímco letos naopak klesaly. Tento efekt by měl v průběhu následujících dvou měsíců postupně odeznívat, což by mělo být patrné zejména v červnu, kdy s kolegy v analytickém oddělení Komerční banky očekáváme nárůst meziroční inflace do blízkosti 2,5 procenta.

Ve druhé polovině letošního roku by se podle naší prognózy měla meziroční inflace stabilizovat poblíž dvouprocentního cíle ČNB. Významně k tomu přispějí levnější energie. Ceny pohonných hmot jsou oproti loňsku v současnosti o přibližně deset procent nižší, což by mohlo platit i pro zbytek roku. Důvodem jsou výrazně nižší ceny surové ropy na světových trzích související s pesimističtějšími vyhlídkami růstu světové ekonomiky a vyšším objemem těžby této suroviny. Vliv má však i silnější kurz koruny vůči dolaru.

Snižovat by se ve zbytku roku měly také ceny elektřiny a plynu pro domácnosti. Jejich pokles z měsíce na měsíc je sice velmi pozvolný, což zřejmě souvisí s narůstající oblibou fixace cen, i tak ale probíhá. Ceny pro domácnosti totiž v průměru stále plně nezohledňují levnější elektřinu a plyn na velkoobchodních trzích.

Pohonné hmoty, elektřina či plyn přitom jako položka nákladů nepřímo vstupují do cen většiny ostatního zboží a služeb, jejichž růst by tedy měly brzdit. To by v kombinaci s nízkou poptávkou po průmyslovém zboží, která souvisí i se současným útlumem investic, mělo přispívat k pokračující slabé dynamice cen zboží. Ty v dubnu v meziročním srovnání v podstatě stagnovaly.

Vývoj všech skupin spotřebitelských cen však tak příznivý není. Meziroční růst cen potravin v dosavadním průběhu roku významně převyšoval dvě procenta. Podílejí se na tom dopady klimatické změny, které se podepisují na nižší zemědělské úrodě. Tento nepříznivý vliv by ale nyní mohly alespoň částečně kompenzovat již zmíněné výrazně nižší ceny pohonných hmot, které sníží náklady na dopravu. Tak či onak by oproti první polovině letošního roku mělo v té druhé dojít ke zvolnění meziročního růstu cen potravin. Ty totiž ve druhém loňském pololetí začaly opět růst, což zvyšuje srovnávací základnu.

Druhou skupinou spotřebitelských cen, které vykazují zvýšený růst, jsou ty za prodej služeb. Jejich meziroční růst v dubnu zrychlil ze 4,5 na 4,7 procenta a v souladu s tím vzrostla i jádrová inflace, a to z 2,5 na 2,6 procenta. K položkám s největším dubnovým nárůstem patřila letecká doprava, která meziměsíčně zdražila o 8,3 procenta. Následovaly ceny hotelů, které byly meziměsíčně vyšší o více než čtyři procenta. Je ale otázkou, na kterou odpovědí až data za květen, zdali se nejednalo pouze o dočasný vliv Velikonoc. Během těch je větší zájem o cestování, což se promítá v nárůstu souvisejících cen. Přispívá k tomu rozšiřující se dynamický způsob cenotvorby podle velikosti poptávky. Na urychlení meziroční dynamiky pak mohl působit fakt, že zatímco loni Velikonoce připadly na březen, letos byly v dubnu.

A pak jsou tu ceny bydlení, zastoupené imputovaným a skutečně placeným nájemným. Jejich meziroční růst, pohybující se v prvním případě kolem čtyř a v tom druhém kolem šesti procent, odráží silné oživení poptávky po nemovitostech, která se střetává s jejich trvale nedostatečnou nabídkou. Ceny nemovitostí tak opět rostou rychlým tempem a dostupnost vlastnického bydlení se zhoršuje.

K tomu se přidává zrychlení růstu cen stavebních prací, který aktuálně dosahuje tří procent. To naopak vyvažují jen pomalu rostoucí ceny stavebních materiálů. Zvýšená dynamika cen bydlení tak pravděpodobně přispěje k tomu, že jádrová inflace do konce roku zůstane poblíž 2,5 procenta. V červnu by se dokonce mohla dočasně přiblížit ke třem procentům.

V průměru pro letošek odhadujeme celkovou inflaci na 2,2 procenta a v příštím roce její pokles na 1,8 procenta. Tlumit by ji postupně mělo působení restriktivní měnové politiky, již zmíněný pozitivní vliv levnějších energií a také námi očekávaná mírná recese ekonomiky způsobená americkými cly. Tyto faktory by měly rovněž přispět ke snížení jádrové inflace. Příznivý výhled inflace a zhoršující se stav ekonomiky by měly ve výsledku vést k dalšímu opatrnému snižování úrokových sazeb ze strany centrální banky. Základní sazba ČNB by se tudíž podle naší prognózy měla na konci roku nacházet na třech procentech.