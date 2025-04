A možná bychom mohli jít ještě dále do minulosti a odhadovat vrtochy amerického prezidenta Trumpa věštěním z ptačích jater jako haruspikové ve starém Římě. Je to vlastně stejně spolehlivá metoda jako jakékoli jiné, protože předvídat to, jak bude dále pokračovat chaos, se dá velmi těžko.

Můžeme se o to samozřejmě pokusit s rizikem, že zítra se třeba trhy pro změnu opět propadnou a o víkendu budeme přemýšlet o tom, co přinese příští pondělí. Každopádně tento týden zatím přinesl několik zajímavých zjištění.

Barvitá postavička Navarro

První je, že pozice některých poradců je slabší, než jsme si mohli myslet. Tvrdé protekcionistické jádro představované hlavně ekonomickým poradcem pro obchod a výrobu Peterem Navarrem a zástupcem šéfky kanceláře Bílého domu Stephenem Millerem možná začalo prohrávat.

Navarro je bezpochyby jedním z hlavních architektů té podoby cel, která vycházela z bizarního vzorce. Mimochodem je to barvitá postavička, která byla touhle dobou loni ještě ve vězení a jeho „vědecká“ práce spočívá mimo jiné v tom, že si ve svých knihách vymyslel fiktivního doktoranda z Harvardu jménem „Ron Vara“, kterého hojně citoval jako potvrzení svých tezí o nebezpečí volného obchodu. Ron Vara je anagram k „Navarro“.

Výsledná nejistota z toho, co se vlastně bude dít, uvrhla akciové trhy do hlubokých propadů a výnosy dluhopisů směrem vzhůru. Navarro cla bránil usilovně ještě začátkem tohoto týdne v komentáři pro deník Financial Times, kde uvedl, že cla nejsou vyjednávání. „Pro USA jde o stav nouze vyvolaný obchodními deficity způsobenými zmanipulovaným systémem,“ napsal. V úterý pak řekl časopisu Fortune, že je úplně jedno, jestli Vietnam (který patří mezi země postižené plánovanými cly nejvíc) nabídl snížení cel na nulu, protože jde i o jiné než celní bariéry.

A ejhle, ve středu večer našeho času ho jeho šéf podtrhl a vyhlásil na devadesát dní „pauzu“. Tedy až na Čínu, kde cla zvýšil na neuvěřitelných 125 procent.. Na síti X napsal oficiální účet Bílého domu: „Neoplácejte a budete odměněni!“ Trhy to v podstatě interpretovaly tak, že Trump naznačil jasně, že vyjednávání možné je, a ve středu odmazaly velkou část ztrát z posledních pár dní.

Zdá se tak, že prozatím získávají navrch „celní holubice“ reprezentované miliardářem Elonem Muskem, který posledních pár dní neměl pro Navarra jiná slova než nadávky, ministrem financí Scottem Bessentem a dalšími méně šílenými lidmi kolem prezidenta. Neznamená to ale, že by se nějak přímo Trumpovi vzepřeli – sami ani nejsou fundamentálně proti clům jako takovým, spíš jen proti jejich výši a plošnému zaměření.

Druhým zjištěním je, že nejistota v tom, co se stane druhý den či za týden, bude jedinou jistotou, kterou může americký a přeneseně i světový byznys od současných obyvatel Bílého domu očekávat. Ještě minulý týden Donald Trump napsal na svou sociální síť, že se jeho politika nikdy nezmění. A změnila se. Co říkají jeho ministři a další představitelé administrativy, je v zásadě jedno.

Ve chvíli, kdy Trump ohlašoval „pauzu“ v účinnosti nových cel, obchodní zástupce USA Jamieson Greer akorát čelil otázkám kongresmanů. Greer je ve funkci, která je fakticky na úrovni ministra, a úlohou jeho a jeho týmu je spoluvytvářet zásadní rozhodnutí týkající se zahraničního obchodu. Přesto musel – pod přísahou – členům Sněmovny reprezentantů v podstatě přiznat, že o změně kurzu nevěděl.

Mistrovsky provedený plán geniálního dealmakera

Trumpovi příznivci se samozřejmě snaží vysvětlovat kroky prezidenta jako mistrovsky provedený plán geniáního dealmakera, ale nikdo rozumný tomu věřit nemůže. A i kdyby – který racionálně uvažující byznysmen dnes bude chtít investovat miliardy do nových továren ve Spojených státech, pokud se jejich celní politika mění několikrát denně v závislosti na prezidentových momentálních náladách? Moc jich asi nebude.

Nikoho také nezajímají menší americké firmy nebo drobní podnikatelé, kteří jsou cly také biti – dost často cly na Čínu. Hlavně na TikToku se objevily desítky videí od lidí, kteří se vyjadřují ke kvalitě a ochotě amerických výrobců dodat třeba něco tak jednoduchého jako pytlíky na sušenky nebo hrnky na kafe. Případně splnit objednávky včas, v dostatečné kvalitě a bez výmluv, což je hlavní důvod, proč si nechávají i malé podniky vyrábět zboží v Číně či v jihovýchodní Asii.

Hlavní důvod, pro který Trump otočil, jsou zjevně dluhopisové trhy. A oprávněná obava, že americké dluhopisy a dolar už nebudou bezpečným přístavem pro chvíle, kdy je na trhu panika, pokud tuto paniku organizuje samotná americká vláda. Trumpovi se zjevně nechtělo stvořit finanční krizi, za kterou by byl osobně odpovědný a nemohl by ji jednoduše svést na někoho jiného, jako to bylo možné v případě světové finanční krize v roce 2008 nebo při pandemii koronaviru před pěti lety. Zatím jsme zatáčku vybrali, co ale přinesou další týdny, se dozvíme asi leda pečlivou analýzou ptačích vnitřností. Jak za starých Římanů.