Vládní bondy bývají vnímány jako bezpečný přístav. Pokud se nedaří akciím – například kvůli zpomalování ekonomiky – mají dluhopisy tendenci posilovat a jejich výnosy klesat (cena a výnos se vyvíjejí inverzně). Tento mechanismus zafungoval bezprostředně po oznámení Trumpových cel: S&P 500 minulý čtvrtek odepsal téměř pět procent a výnos desetiletého amerického vládního bondu poklesl o 0,1 procentního bodu na čtyři procenta.

Nicméně od pondělka již ztrácely jak akcie, tak dluhopisy. A jejich výnosy rostly. Desetiletý papír aktuálně nese 4,4 procenta. Co za překvapivým nárůstem výnosů stojí? Jeden z faktorů je ryze technický. Hedge fondy likvidují pozice v rámci takzvané „basis trade“ – jde o složitou operaci využívající rozdílných cen vládních dluhopisů a na ně navázaných derivátů. Tyto obchody se obvykle nevyplácejí, když trhy zachvátí volatilita, což se v tuto chvíli děje.

Dalším faktorem jsou takzvané „fire sales“, tedy nucené výprodeje z portfolií velkých fondů. Kvůli všeprostupující nervozitě investoři tyto vehikly opouštějí a portfolio manažeři musejí z fondů vyprodat aktiva, aby je mohli vyplatit. V případě masivního exodu se správci peněz zbavují takových aktiv, která lze prodat nejsnadněji. A to jsou právě americké vládní dluhopisy. Jde totiž o likvidní instrumenty, které lze velmi snadno přeměnit na hotovost.

Nicméně pokud jsou výprodeje fondů rozsáhlé, může se likvidita vypařit i z takto velkého trhu. To se naposledy dělo během panické fáze covidu v březnu 2020. Neřízený růst výnosů tehdy zastavil až Fed, který oznámil, že plánuje nákupy těchto papírů v neomezeném množství s cílem zamezit disfunkci tohoto klíčového trhu. Šlo o nesmírně silné opatření, které dokázalo zažehnat paniku. Dnes představuje komplikaci, že americká centrální banka stále nestabilizovala inflaci, a proto si nemůže dovolit zaplavit finanční systém likviditou.

Dolar přestává být bezpečným přístavem

Rostoucí výnosy dluhopisů částečně reflektují i uvadající zájem správců peněz o americká aktiva. Rychlost, s jakou Donald Trump odhlasoval některé změny, vyvolává obavy z eroze amerických institucí. Dolarová aktiva přestávají v očích zahraničních hráčů plnit roli bezpečného přístavů, a proto dochází k určité repatriaci finančních prostředků zpět do domácích dluhopisů.

Nárůst výnosů souvisí i se skutečností, že případné snahy americké administrativy omezit schodky běžného účtu platební bilance prostřednictvím cel způsobí změny globálních obchodních i kapitálových toků. Pokud země dováží více zboží, než vyveze, znamená to, že importuje i kapitál – to jsou právě prostředky zahraničních investorů směřující do amerických vládních bondů. To může ustat. Přestože v delším období by USA nemusely vydávat tolik dluhopisů, v tom kratším by se krátkodobý neřízený odliv zahraničních investorů mohl projevit negativně.

Citelný nárůst dluhopisových výnosů může způsobit, že se ve finančním systému něco rozbije. Kolaps Silicon Valley Bank přede dvěma lety byl způsoben děním na amerických vládních bondech. Někteří správci peněz už nyní vyhlíží slabší kusy – například regionální banky nebo méně regulované finanční instituce.

Donald Trump rychle posouvá hranice možného. Ještě před týdnem vnímala většina investorů cla jako vyjednávací taktiku. Proto jejich uvalení nakonec investory zaskočilo. Pokud klíčoví hráči nezasednou k jednacímu stolu, mohou otřesy na akciích i dluhopisech nadále pokračovat.