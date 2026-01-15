Jak stát roky trápil děti u přijímaček a proč se to teď konečně může změnit
- Vláda chystá zásadní změnu přijímacích zkoušek: děti budou nejdřív psát testy a teprve s výsledky si vybírat střední školu.
- Nový systém má omezit stres, podceňování i zbytečné selhání talentů a zároveň zjednodušit celý proces.
- Vedlejším efektem bude i srovnání kvality základních škol, které může zvýšit celkovou úroveň vzdělávání.
Některé věci jsou tak přirozené, pro všechny strany výhodné a ve své podstatě jednoduché, že se při jejich prosazování vnucuje otázka, proč už to tak dávno není. Proč se věci dělají složitě. Tak, že to ve svých důsledcích všechny poškozuje. Není vítězů. Odpovědí je nechuť ke změně, ke které mají státní úředníci svou mentalitou sklon víc než kdokoliv jiný. To přesně je případ přijímacích zkoušek na střední školy.
Vláda Andreje Babiše teď ve svém programovém prohlášení slibuje změnu. Jestli si za něco skutečně zaslouží pochvalu, je to právě nový styl přijímaček. Je to jednoduché. Skoro nic to na rozdíl od jiných nápadů nestojí a vydělají na tom všichni.
Systém, který všechny poškozuje
Kabinet se chystá prosadit zásadní jednoduchou změnu. Až dosud děti nejdřív podávaly přihlášky na střední školy, a teprve poté dělaly přijímací zkoušky. Mnohé se v obavách a stresu podceňovaly, takže jely na jistotu a předem se vzdávaly ambicí. Tím velmi často zahazovaly talent a schopnosti, protože si na ty špičkové náročné školy netroufly. Jiní se naopak přeceňovali. Se svými výsledky nedosáhli na žádnou z vytoužených škol. Zůstali viset ve vzduchoprázdnu. A vybírali si až z toho, co zbylo. Zjistit, jak vysoko je na konkrétní škole laťka zrovna v roce, kdy se hlásí, bylo složité, časově náročné. A celý ten proces silně a úplně zbytečně stresoval rodiče i děti.
Teď se to má otočit. Děti nejdřív napíšou testy státních přijímacích zkoušek, které organizuje institut CERMAT. A teprve s výsledky v ruce si budou vybírat školu. Odpadá stres při volbě i podceňování. Celý systém se navíc může zjednodušit i organizačně. Testy by se neměly psát tak jako dosud na středních školách, kam se děti hlásí, ale přímo na základních školách, které končí.
Nečekaný bonus: Žebříček škol
To přináší ještě jednu velkou výhodu. Tím, že se z přijímaček fakticky stane závěrečný test na základní škole, bude zřejmé srovnání, jak kvalitní jednotlivé základní školy jsou. To zase pomůže rodičům předškoláků, když si budou vybírat základní školu. Bude jasné, které jsou kvalitní a dávají výsledky, které otevírají cestu na dobré střední školy.
Srovnání škol v nejvyspělejších zemích světa sdružených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ukazuje, že v těch, kde se po prvním i druhém stupni základní školy (u nás to znamená v páté a deváté třídě) testují jednotnými zkouškami znalosti dětí, dosahují nejvyšší úrovně vzdělání.
Brzdou byla nechuť ke změně
U nás se tomu školy velmi dlouho brání. Stejně jako jakémukoliv dalšímu srovnávání a žebříčkům. Vymlouvaly se vždy na komplikovanost a technologickou náročnost. Při současné úrovni technologií, které jsou schopny výsledky velmi rychle zpracovat a udělat z nich všechna možná srovnání, už žádný z těch argumentů neobstojí.
Přijímačky na střední psané přímo na konci základní školy dají jasné výsledky a nasvítí, jak na tom jednotlivé školy jsou. Je to přesně ten jednoduchý návrh, který řeší mnoho problémů najednou.
Na ministerstvu školství se začal připravovat už za Fialovy vlády. Nedotáhl se. Snad bude mít Robert Plaga dost energie a z výrazně příjemnějšího a efektivnějšího systému přijímaček se budou těšit studenti už příští rok.