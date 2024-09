Rada pěti moudrých ekonomů v současném složení Achim Truger, Veronika Grimmová, Monika Schnitzerová, Ulrike Malmendierová a Armin Verding – všimněme si, že převažují ženy, v českém NERV jsou ze 16 členů ženy pouze tři – sleduje důležité pohyby v ekonomice, dává doporučení, hodnotí rozpočty. Obsahově tedy něco jako NERV. Moudří ekonomové a ekonomky ale nestihnou vše, například podrobné projekce některých politik do budoucna, průzkumy tržního chování. Naštěstí je v Německu spousta jiných ekonomických think-tanků, které udělají to, co moudří ekonomičtí myslitelé nestihnou.

K nim patří například think-tank Dezernat Zukunft (DZ), který se zaměřuje na makroekonomickou politiku, již sleduje „s ohledem na lidskou důstojnost a dobrý život v demokracii“. Nyní se věnuje otázce, co by se muselo stát, aby Německo naplnilo všechny ambice, oficiálně dané politické sliby a potřebné hospodářské změny. Jinak řečeno: Kolik by stálo naplnění všech vizí a slibů z vládních a jiných programů, podle nichž se má Německo stát centrem evropských investic, lídrem v digitalizaci, státem s dokonale funkční dopravní infrastrukturou i sociálně citlivým místem využívajícím obnovitelné zdroje, nabízejícím jistoty práce a bydlení každému.

Kde vzít 782 miliard eur

Think-tank DZ počítal s tím, že polovinu slibů naplní centrální vláda a další část hospodářské politiky splní zemské vlády a místní komunity. Studie počítala i s vládním závazkem, který hned po začátku války na Ukrajině dal za trojkoaliční vládu kancléř Olaf Scholz (SPD), totiž že Německo investuje 100 miliard eur (2,5 bilionu korun) do přezbrojení bundeswehru. Celkový výsledný objem peněz, který by Němci na vybudování takové bezpečné a sociálně citlivé společnosti podle DZ potřebovali, je ohromující: 782 miliard eur do roku 2030.

V české měně jde o téměř 20 bilionů korun, tedy skoro o deset českých státních rozpočtů (ten německý na letošní rok činí 476,8 miliardy eur). Německo by při této prognóze – a znovu připomeňme, že nejde o fantazie, nýbrž o reálné požadavky dané existujícími politickými plány, programy, plány a potřebami – prudce zvýšilo objem přerozdělování a překonalo by v daňové kvótě Švédsko nebo Francii. Polovinu ekonomických vizí by podle ekonomů DZ financovala země na dluh, což by zvedlo zadlužení Německa, ale jen mírně, protože by vláda musela dodržovat dluhovou brzdu. Druhou polovinu by zaplatili občané a firmy. Peníze se samy nevyrobí, takže vyšší zdanění by bylo zcela nutné.