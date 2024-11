Smlouva na nové jaderné bloky se prozatím nesmí podepsat. Rozhodl o tom již dříve Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nestihl totiž vyřídit stížnost poražených firem v tendru, proto vydal předběžné opatření. Mezitím stihl ÚOHS nepravomocně rozhodnout, že výběrové řízení bylo v pořádku. Zákaz ale platí dále. Platit by přestal, pokud by firmy nepodaly rozklad. Jde o komplikaci? Ano, ale zatím ne příliš velkou. Dohoda se má uzavřít až na jaře, do té doby by mělo být jasno.

Komentář vyšel na webu Info.cz.