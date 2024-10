Německo plní svá energetická předsevzetí, zadarmo to ale určitě nebude. Naopak sázka na obnovitelnou energii se stále prodražuje, především státnímu rozpočtu, který zelenou elektřinu dotuje. Nejen proto aby zajistil relativně nízkou cenu elektřiny a jiných energií, ale také aby udržel ekonomicky celý byznys nad vodou. A to zdaleka není všem dnům konec.

Od příštího roku bude podpora obnovitelných energií plně hrazena z pokladny spolkové vlády. Provozovatelé rozvodných sítí předpovídají, že si vyžádá 17 miliard eur (430 miliard korun). Z této sumy by se měl odečíst očekávaný zůstatek na účtu obnovitelných zdrojů na konci roku 2024 ve výši zhruba půl miliardy eur. Vláda kancléře Olafa Scholze si tak na příští rok musí připravit na zelenou energii 16,5 miliardy eur.

„Dodatečný rozpočet“ na energie

Problém ale bude s těmito dotacemi už letos. Ekonomové z výzkumného hospodářského ústavu v Porýní-Vestfálsku (RWI) předpovídají, že na účtu pro zelené energie bude letos celkem potřeba 23 miliard eur. Do konce července už bylo vyplaceno bezmála 14 miliard, jenomže vláda počítala v rozpočtu jen s 19 miliardami. Čtyři miliardy by musela vzít jinde a brát není moc kde. Platí navíc dluhová brzda, takže zadlužení nad limit daný zákonem by bylo protiústavní!

Vláda proto už letos v létě vytvořila něco, čemu se říká „dodatečný rozpočet na rok 2024“. Nově se tu zvyšuje plánovaný schodek o 11,3 miliardy eur na 50,3 miliardy eur. Dodatek kancléř Olaf Scholz (SPD) a jeho ministři hospodářství a financí Robert Habeck (Zelení) a Christian Lindner (FDP) zdůvodnili mimo jiné pravě vyššími výdaji na financování zelené elektřiny. Přesto se zdá, že peníze na dotování nových obnovitelných zdrojů úplně stačit nemusejí.