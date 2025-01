Přestože je takový přístup nezodpovědný, skrývá se v něm alespoň zrnko racionality. Trh sází na scénář, že Donald Trump schválí pouze reformy, které jednoznačně nakopnou ekonomiku. Od těch potenciálně kontroverzních jej odradí umírněnější členové administrativy – například ministr financí Scott Bessent má vcelku konzervativní názory.

Eventuálně Trumpa od některých kroků demotivuje prudká a krátkodobá investorská reakce. Naplnění takového scénáře nelze vyloučit. Sázet na něj je ovšem vzhledem k notorické nepředvídatelnosti nového prezidenta poněkud odvážné. Dodejme, že tato teze nyní tvoří základní scénář pro ocenění aktiv.

Co z toho vyplývá? Finanční trh se ze své podstaty dívá dopředu. Snaží se uhádnout budoucí události a promítnout je do valuací akcií nebo dluhopisů. V případě přelomových technologií a zásadních politických změn proto vidíme kurzové pohyby v předstihu, než reálně dojde k tomu, že se stanou. Investoři se snaží předběhnout sled událostí. Nicméně existují momenty, kdy se zmýlí.

Investoři chtějí vidět výsledky

V souvislosti s Donaldem Trumpem se nyní nacházíme ve fázi, kdy je většina benefitů, jako jsou nižší daně, již zahrnuta v očekávaných tržbách firem, maržích nebo ve valuačních násobcích. Investoři tak budou chtít vidět konkrétní výsledky, které předčí jejich očekávání. Například že se díky rychlému ekonomickému růstu a nízkým daním zisky zvýší markantněji, než se předpokládalo.

Je pravdou, že například banky předvedly skvělá čísla za závěrečný kvartál loňského roku a svou zásluhu na tom měla i výhra republikánů. Očekávaná deregulace a benevolentnější postoj k podnikání zvedly náladu mezi managementem firem. V korporátní sféře se množí úvahy o fúzích a firmy masivně emitují dluhopisy – z toho investiční banky generují poplatky. Tyto optimistické trendy budou pokračovat i v dalších kvartálech, a peněžním ústavům by se proto mělo nadále dařit. Nicméně s každou úspěšnou výsledkovou sezonou se zvyšuje laťka na to, co firmy musejí doručit, aby dokázaly investory potěšit.

Nelze ignorovat hrozbu cel a tarifů. Protekcionistické politiky by sice více zasáhly obchodní partnery USA, rovněž by však negativně ovlivnily hospodaření řady amerických podniků. Správce peněz alespoň částečně uklidnilo, že Donald Trump nekladl na obchodní politiku během inaugurace zásadní důraz. Trh nyní sympatizuje s názorem, že jde o vyjednávací taktiku a například cla na Evropu de facto nejsou ve hře. Nicméně to znamená, že rizika jsou nakloněna směrem dolů a pesimistické překvapení na obchodní frontě dokáže odstartovat propad na burzách.

Riziko opětovného vzplanutí inflace

Na paměti je potřeba mít i nežádoucí účinky některých dobře míněných opatření. Na první pohled panuje konsenzus, že rychlý ekonomický růst svědčí akciím. Při detailnějším pohledu však vidíme, že téměř nedílnou součástí přehřívání ekonomiky je inflace. A tato logika platí zvláště v momentě, kdy inflační požár z roku 2021 ještě nebyl zcela uhašen. Příliš vitální hospodářství komplikuje původní plán Fedu vydat se se sazbami dolů a to pro změnu tlačí nahoru dluhopisové výnosy.

Přestože poslední inflační report vyvolal doslova záchvat euforie, bylo by chybou vyvozovat z něj dalekosáhlé závěry. Spotřebitelská důvěra zůstává silná, a pokud navíc vláda prohloubí fiskální deficity a zadlužování, vystřelí nahoru jak ceny, tak i dluhopisové výnosy. Pokud by se výnosy vyšplhaly nad kritickou hranici zhruba pěti procent u desetiletého amerického vládního bondu, spustily by sestupnou spirálu na burzách.

Máme před sebou situaci, kdy trhy absorbovaly prakticky veškerá pozitiva, a naopak si nepřipouštějí poměrně reálné hrozby. Proto jsou riziková aktiva zranitelná vůči sebemenším negativním zprávám. Například bitcoin razantně korigoval z historického maxima poté, co Donald Trump nezmínil kryptoměny ve svém inauguračním projevu.

Kombinace našponovaných valuací společně s plejádou rizik na obzoru znamená, že se korekce jeví jako poměrně pravděpodobná. Růst burz v průběhu roku může pokračovat: Musí se ovšem potvrdit, že Trumpova hospodářská politika pomáhá firmám generovat rekordní výsledky.