Ochota Němců zaplatit si dovolenou jednu, dvě, ale i tři za rok je obrovská. Jako by si obyvatelé Německa chtěli vynahradit roky, kdy se cestovat moc nesmělo nebo to vzhledem ke covidovým omezením nebylo tak snadné. Čísla mluví jasně: zatímco v přelomovém roce 2019, po němž došlo ke covidovému pádu, Němci za dovolené utratili 73 miliard eur, loni už to bylo 87 miliard eur. Podle ekonomů je to téměř sedm procent čistého příjmu tamějších domácností. Němci vloni podnikli 65 milionů cest na dovolenou, která trvala pět a více dní.

Za hlavní letní dovolenou daly německé domácnosti v průměru 1337 eur na osobu (34 tisíc korun), pro tradiční rodinu se dvěma dětmi to je skoro 130 tisíc českých korun. Cesty na dovolenou jsou na druhém místě nejdůležitějších výdajů rodin, hned za nákupy jídla.

Pětina Němců dovolenkuje doma

Dalším trendem, který se vrací, je letecká doprava, která zažívá boom, a to navzdory přesvědčení, že letadla výrazně přispívají ke klimatické krizi. Ve většině spotřebitelských šetření a průzkumů v Německu se lze dočíst, že Němci preferují udržitelný způsob života, jehož součástí je i méně létání; například analýza společnosti HolidayCheck ukázala, že 45 procent dotázaných přikládá velkou důležitost dodržování principu udržitelnosti. Na počet prodaných leteckých zájezdů to ale nemělo vliv, prodeje letenek rostly loni i letos.

Počet leteckých zájezdů je vyšší než kdykoli předtím. Letecké společnosti hlásí obrovský zájem o leteckou dopravu na místa dovolených, především pak do Turecka a do Španělska, kam samozřejmě patří i mezi Němci stále velmi oblíbená Mallorca. V průzkumech deklarované přání omezit počet letů se nenaplnilo a předpovědi na další roky jsou podobné. Němci by možná rétoricky, v hlavě, chtěli méně létat, když ale hlasují při dovolených nohama, letecká doprava válcuje tu automobilovou, o železniční nemluvě.