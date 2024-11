Jak ukazují internetové „memes“, za hvězdnou výkonnost akcií můžeme vděčit nepatrnému pohybu hlavy Donalda Trumpa, který mu pomohl přežít červencový pokus o atentát. Díky tomuto otočení hlavy se nyní index S&P 500 nachází na úrovni šesti tisíc bodů. Pokud by Trump hlavou nepohnul, možná by v USA vypukla občanská válka. Jde samozřejmě o nadsázku a zjednodušení. Nicméně skvěle vystihuje takřka všespásný vliv staronového prezidenta na výkonnost akcií i jiných aktiv bezprostředně po volbách.

Verdikt trhů je jednoznačný. Donald Trump svědčí akciím i celé řadě jiných instrumentů mnohem více než jeho levicová rivalka Kamala Harrisová. Investoři si od republikánského kandidáta slibují daňové škrty a deregulaci, které nakopnou hospodářský růst. Vitální ekonomika akciím vyhovuje. Nicméně intenzita kurzového vzestupu mnohé správce peněz zaskočila. Musíme si proto položit otázku, zda není optimismus aktuálně zahrnutý do akcií přemrštěný.

Obava z opětovného zrychlení cen

Na efektivním trhu se investoři snaží již dopředu zacenit dopad budoucích očekávaných událostí. V této logice již akcie absorbovaly přínosy benevolentní daňové politiky. Nicméně teze, že Trumpova prorůstová doktrína je pro akcie univerzálně pozitivní, má diskvalifikující kaz. A tím je riziko návratu inflace. V inflačních očekáváních vidíme obavu opětovného zrychlení cen.

K útěše pohled na Trumpovo první funkční období. To se ovšem odehrálo na zcela odlišném inflačním i úrokovém pozadí. Pro připomenutí: centrální bankéře a investory tehdy trápila spíše deflace, inflace se zdála být záležitostí historie. Prorůstová opatření se tak obešla bez vedlejších účinků.

Aktuální výnosy amerických vládních dluhopisů – citelně přes čtyři procenta – limitují prostor pro extravagantní fiskální sliby. Přestože se Fed hrozbou nové inflační epizody příliš nestresuje, mohou daňové škrty, navíc umocněné cly a tarify, cenovou dynamiku přece jen vystřelit nahoru. Centrální banka by v takovém případě musela pozastavit cyklus snižování sazeb a řada akcií by tak krvácela.

Nesmíme taktéž zapomínat, že celá plejáda firem bude příští rok refinancovat své levné covidové dluhy. Pokud prostředí vyšších sazeb přetrvá, pocítí to podniky na hubenějších ziscích a u slabších kusů se může zhoršit schopnost splácet závazky.

Záporná prémie za nafouknuté akciové riziko

Samotné ocenění akcií vybízí k opatrnosti. Index S&P 500 se obchoduje na více než 25násobku očekávaného zisku. Jinak vyjádřeno – prémie za akciové riziko oproti bezpečným vládním dluhopisům je v tuto chvíli záporná. Naposledy se tento jev ve větší míře objevoval v roce 2002. Jde ve své podstatě o anomálii. Americké vládní bondy jsou v investičním vesmíru považovány za bezrizikové aktivum. Naproti tomu akcie patří mezi klasické rizikové instrumenty.

Záporná prémie za akciové riziko by dávala smysl pouze v případě, pokud by zisky firem z indexu S&P 500 rostly v následujících letech skutečně závratným tempem. Strukturálnímu zrychlení dynamiky profitů částečně pomáhá umělá inteligence. Přispět by mohla i daňová politika Donalda Trumpa. Nicméně akcie jsou nyní naceněny k dokonalosti. Veškeré povzbudivé předpoklady jsou do ocenění zahrnuty a investoři nyní chtějí vidět výsledky. Každá výsledková sezona tak bude sloužit jako určitý „reality check“.

Korporátní sféra nepřipravená na dlouhodobě vysoké úroky

Nezdravě euforické valuace akcií by ospravedlnily obavy z pádivé inflace, která standardně vyhání investory z dluhopisů do akcií. Potenciálně může reflektovat obavy z pokračování expanzivní fiskální politiky. Nicméně i takový scénář by se na akciích postupně podepisoval negativně, jelikož by způsobil ekonomickou bolest. Část korporátní sféry na přetrvávání vyšších úroků zkrátka není stavěná. Bombastický růst akcií jako Tesla nebo Palantir po volbách zcela postrádá oporu v realitě. Je tažen pouze vazbou na Trumpovy klíčové spojence. Ke kurzovému vzestupu přispěla i spekulativní aktivita na opčních trzích, což vysílá signál, že pokračování růstové šňůry není dlouhodoběji udržitelné.

Vítězství Donalda Trumpa, a navíc republikánská většina v Kongresu, mohou být pro akcie nadále pozitivní. Nicméně investoři nesmějí zapomínat na nežádoucí účinky prorůstové politiky a zároveň rizika v podobě určitého zadrhávání příběhu kolem AI. Správci peněz se nacházejí v přehnaně euforickém módu. Jednostranně se zaměřují na pozitiva a jakákoli možná rizika zcela ignorují. Určitá korekce na akciích se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobná.

Autor je portfolio manažerem společnosti Cyrrus.