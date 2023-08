Lovochemie loni zvýšila zisk. Ale po letech, kdy nevydělávala | e15.cz

Když naposledy v ČTK vyšla zpráva, že Lovochemii loni meziročně vzrostl skokově zisk o 1225 procent na 424 milionů korun a bez dalšího vysvětlení to pak přebírala další média jako takový malý skandál, rozhodl jsem se, že udělám výjimku a přeci jen se krátce ozvu a to číslo vysvětlím.

To číslo je správné, jen absolutně vytržené z reality a kontextu. A to dost důležitého kontextu. Lovochemie totiž byla poslední dva roky v červených číslech. Pokud by si kdokoliv dal tu práci a podíval se na historické výsledky Lovochemie, zjistil by, že právě v roce 2022 se společnost vrátila do standardního zisku, který tvořila až do roku 2016. Následujících pět těžkých let netvořila žádný zisk. A je asi jasné, že firma, která netvoří zisk, nemůže přežít.

V roce 2020 se Lovochemie dokonce ocitla v rekordní ztrátě 167 milionů korun. Tu se nepodařilo vyrovnat ani o rok později – zisk společnosti se tenkrát zastavil na čísle 35 milionů korun. Nebylo to dobré období. A je logické, že když někdo s těmito složitými roky srovnává úspěšný loňský rok, má pak v ruce ta třaskavá čísla o „skokovém zisku“. Třaskavá, leč bohužel neobjektivní.

Takže ne, opravdu nejsme vinni. Pouze jsme po letech ztrát, které zkomplikovala třeba i pandemie covidu, přiměřeně vydělali. Zisk z loňského roku samozřejmě nepoužijeme jen na „zalepení" ztrát let předešlých, ale rozdělíme se o něj. Investujeme nejen do rozvoje a ekologie. Investujeme do lidí, našich zaměstnanců, kterých jsme se v horších časech nezbavovali ani jim nesahali na mzdy. Naopak jsme jim na konci loňského roku mohli vyplatit více než jen zasloužené bonusy.

Zároveň roky významně podporujeme celý náš region. Vzdělávání dětí, sport a více než desítky obcí v našem kraji. V různých odvětvích. To je letitá samozřejmost. Děláme prostě všechno pro to, abychom lidem v Lovosicích a jejich nejbližším okolí přispěli ke kvalitnějšímu a bohatšímu životu.

Autor je místopředseda představenstva skupiny Agrofert a předseda představenstva Lovochemie.