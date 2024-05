Microsoft před pár dny oznámil novinku, která může přinést revoluci do světa osobních počítačů a rozbourat několik dekád existující dominantní spojení označované jako Wintel. Jde o kombinaci slov Windows a Intel poukazující na to, že PC poháněná operačním systémem Microsoftu dlouhá léta fungují na procesorech převážně jednoho podniku. S akciemi Intelu to zatím kupodivu nic moc nedělá.