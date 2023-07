Ministr Blažek dal poučnou lekci žalobci Střížovi | e15.cz

Vláda se do avantýry s „doporučením“ pustila poté, co server Česká justice napsal, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž už svého favorita má a je jím dosavadní šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun – bývalý okresní státní zástupce v Lounech, muž blízký pražské vrchní žalobkyni Lence Bradáčové. Šarádu s doporučením výběrového řízení tak lze snadno přeložit do srozumitelné češtiny: Dragouna ne, druhou Bradáčovou v Olomouci nechceme.

Potíž je v tom, že vládě do jmenování vrchních žalobců vůbec nic není. Na návrh nejvyššího státního zástupce je jmenuje ministr spravedlnosti a v normální zemi by proces proběhl zhruba takto: Igor Stříž by zajel za ministrem Pavlem Blažkem, případně by věc probrali u kávičky kdesi v Brně na Čáře. „Mám tu jméno nového olomouckého,“ pravil by Stříž a Blažek by buď souhlasil, nebo ne.

Ve druhém případě by Stříž buď ustoupil, nebo šel do střetu, což, a znovu říkáme v normální zemi, není nic neobvyklého. Jenže v Česku se kolem státního zastupitelství děly normální věci maximálně tak do roku 1997, dokud ho vedla Bohumíra Kopečná a veřejnost měla o existenci soustavy prakticky nulové povědomí.

No a pak se začaly dít věci: Zemanova vláda a Marie Benešová coby vykonavatelka politické akce „Čisté ruce“, kauzy Jiřího Čunka, protikorupční revoluce, Ištvanův zásah na Úřadu vlády v roce 2013 nebo neustálé souboje o nezávislost pod praporem nového zákona o státním zastupitelství.

Kolem soustavy bylo najednou rušno až příliš, a pokud bychom chtěli být struční, šlo o prostou politizaci. Aktuálně sledujeme pro změnu válku ministra Blažka právě s olomouckými žalobci, kde na jedné straně stojí ministrova snaha zamést s úniky informací, žalobci ho naopak obviňují ze zasahování do brněnských kauz.

V usnesení vlády ke jmenování šéfa olomouckých žalobců čteme: „Vláda doporučuje nejvyššímu státnímu zástupci vyhlásit a na základě objektivních, transparentních a nediskriminačních podmínek provést výběrové řízení na pozici vrchního státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.“

Vláda doporučuje? Opět přeloženo do češtiny: Pavel Blažek doporučuje, jen to sehrál chytře, aby to nebylo na něj. Jde o velký test vnitřní integrity Igora Stříže, který se zmíněným doporučením může naložit jako s cárem papíru, kterým také ve skutečnosti je. Jenže Stříž, který si stále dobře pamatuje, že ho někteří představitelé nynější koalice slibovali po volbách odvolat, ale pak si to rozmysleli, svou úlohu jako zkušený funkcionář pochopil.

Sice věcně správně poznamenal, že vládě je po jeho návrhu na jmenování šumák, ale že vlastně výběrové řízení sám rád vypsat chtěl, a až se vrátí z dovolené, bude v tomto směru konat.

Nikde není psáno, že z výběrového řízení nevzejde zmíněný Radim Dragoun, zrovna tak jako není vůbec jisté, že ministr výsledné jméno bude akceptovat. Ze sledu děje víme, že Stříž možnost konkurzu ministrovi nabídl. Blažek místo aby počkal, běžel si na vládu pro doporučení, které sice nemá váhu faktickou, obrovskou politickou ale ano. Byla to ukázková lekce z praktické politiky, kterou ministr uštědřil nejvyššímu státnímu zástupci.

Autor je spolupracovník redakce