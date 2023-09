Na burzu v USA míří Instacart. Možná však bude lepší nechat si obří IPO ujít | e15.cz

Na burzu půjde rozvozce potravin a zboží, americká společnost Instacart. Mělo by jít o druhé největší IPO v letošním roce a vypadá to, že by nemuselo jít o žádný propadák. Porovnat ji můžeme s dalšími společnostmi sdílené ekonomiky, jako je Uber, Airbnb, Doordash nebo Lyft. Její zdroje příjmů však sahají i mimo standardní transakční poplatky za rozvoz, což z ní může dělat adepta na velmi zajímavé IPO.

Instacart má velmi zajímavý a jednoduchý byznys model. V aplikaci nebo na webu si nevybíráte pouze potraviny a zboží, které chcete koupit, jak to známe ze služeb, jako je Rohlik. Můžete si vybrat z více než 5500 značek od supermarketů, prodejců parfémů, drogerií až po rychlé občerstvení. Následně si naházíte do košíku, co potřebujete. Poté řidič dojede do obchodu, vybere za vás zboží nebo už má zboží připravené a následně ho vyzvedne a doručí až domů. Dohromady máte na dosah ruky přes 80 tisíc obchodů, což reprezentuje kolem 85 procent celého trhu v USA.

Instacart má relativně unikátní pozici, jelikož nenabízí pouze potraviny, nicméně na trhu s dovozem potravin má 21procentní podíl. Hlavním konkurentem je lídr trhu Walmart a Amazon. Zároveň se žádnou značkou, se kterou spolupracuje, nesoupeří, a naopak iniciuje značky k inzerci na jejich webu, což je jeden z hlavních zdrojů příjmů firmy.

Společnost vyrostla nejvíce po začátku pandemie, kdy byli lidé nuceni více využívat dovážkových služeb potravin. Hrubý transakční objem rostl z 5,1 miliardy dolarů v roce 2019 na 20,7 miliardy dolarů v roce 2022, meziročně o 245 procent. Růst však pokračoval i po uvolnění většiny tvrdých opatření. Na úrovni tržeb realizoval v roce 2020 Instacart 1,5 miliardy dolarů, v roce 2021 1,8 miliardy dolarů a v roce 2022 2,5 miliardy dolarů.

Instacart se může pochlubit také tím, že je na úrovni zisku v zelených číslech. Většina zisku z roku 2022 pochází z daňových benefitů, ale v letošním roce se k zisku dopracoval díky solidnímu provozu a efektivnímu snížení nákladů. Třetinu tržeb tvoří reklamy, což je dobrá i špatná zpráva. Podíl reklamy na celkových tržbách hovoří o důležité diverzifikaci, nicméně firmy začínají poslední rok reklamu spíše omezovat, což je riziko do dalších kvartálů.

Na druhou stranu jde z dlouhodobého pohledu o velmi dobrou pozici z hlediska rostoucích marží. Ty se dostaly ze 68 procent na 75 procent. Velmi důležité metriky jsou také objem objednávek, počet aktivních uživatelů a hodnota průměrné objednávky. Objednávky mohou být jeden z problémů. V roce 2022 zpomalil jejich růst na 18 procent a za první polovinu roku stagnuje na nule.

Transakční objem tak za stejné období zpomalil na čtyři procenta a tržby táhne z větší části reklamní byznys. Výrazně se nezměnila hodnota průměrné objednávky. Instacart na konci minulého roku snížil svou valuaci až na 13 miliard dolarů. Přesnou cenu a ocenění zatím neznáme, ale při pohledu na makroprostředí se možná vyplatí nechat si IPO ujít.

Jádrový byznys Instacartu evidentně zpomaluje a zpomalení spotřebitele vidíme potvrzené i u řetězců, jako je Target nebo Dollar General. Instacart sice cílí na střední až vyšší třídu obyvatelstva, která je inflací zasažená o něco méně, ale vzhledem k tomu, že jde o prémiovou službu, můžeme očekávat pokračující zpomalení i zde.

Autor je analytik společnosti XTB.