Jméno Hongqi znamená „rudý prapor“ a rozhodně to není náhoda. Limuzíny této značky vozily všechny nejvyšší představitele komunistické Číny od Mao Ce-Tunga až po současného generálního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany a prezidenta Si Ťin-pchinga. V Evropě se přidají k čínským firmám, které se snaží nabídnout spíše cenově dostupné modely.

Paradoxem českého trhu s čínskými auty je, že zatímco v jiných zemích se rozpínají gigantické firmy jako BYD, Nio a Great Wall, u nás hraje prim MG, což je na domácím čínském trhu minoritní výrobce. Rovněž přítomný Dongfeng zatím jen paběrkuje.

Teď se ale chystá příchod značky, jíž se přezdívá čínský Rolls-Royce. Hongqi patřící do koncernu FAW (First Automotive Works) je nejstarší původní (nelicenční) automobilkou z Říše středu.

Její vznik ve druhé polovině 50. let měl svou logiku, protože straničtí funkcionáři v čele s Mao Ce-Tungem potřebovali po roztržce se Sověty jezdit něčím jiným než sovětskými ZISy a ZILy. V roce 1958 proto vyjel první model CA72, který designově připomínal něco mezi Čajkou a americkými koráby té doby. Od těch časů si firma své výsostné postavení víceméně udržuje dodnes.

Velký, luxusní, elektrický

Dovážet čínský Rolls do Evropy a potažmo do Čech lze s trochou nadsázky přirovnat k něčemu, jako by byl import putinových limuzín Aurus s tím rozdílem, že Hongqi je reálně komerčně úspěšné nejen v Číně. „Rudý prapor“ už má dokonce i svoje fanouškovské české webové stránky.