Moskva se snaží obnovit slávu sovětského vesmírného programu | e15.cz

Sputnik, Gagarin, Těreškovová, Luna, Lunochod či Sojuz, to jsou naprosto ikonická jména sovětského vesmírného programu, která se zapsala zlatým písmem do historie lidské touhy dobývat vesmír a cestovat za hranice známého. Mladším českým čtenářům sice již možná tolik známá nejsou, v Rusku však stále silně rezonují. A to především v posledních letech, kdy se Moskva snaží obnovit zašlou slávu své kosmické minulosti a vystavět na ní svoji národní hrdost a silnou identitu. Úkol to však rozhodně není jednoduchý a ani pomoc spřátelené Číny nemusí stačit.

Článek původně vyšel na webu Info.cz.