Němci objevují diskont. Tržby tamějších řetězců stouply o desítky procent

Kdo nečerpá slevu, jako by ani nebyl. Vysoká inflace posledních dvou let, jakkoli v Německu byla v průměru o polovinu nižší než v Česku, opět naučila Němce šetřit. Nejen na potravinách. Nákupy v diskontních prodejnách všeho druhu se objemově výrazně zvýšily, počet těchto obchodů také prudce roste.

Diskont v Německu zažívá boom. Dobře je to vidět na příběhu společnosti Woolworth, která chytla nový dech.denně si pro nějakou věc v tomto řetězci přijde milion lidí. Ještě před deseti lety měla firma roční tržby kolem čtvrt miliardy eur, minulý rok už to byla miliarda. Proto také plánuje rozšířit počet prodejen z 640 na tisíc po celém Německu.

Máme něco, co právě potřebujete

V čem je kouzlo Woolworthu, kromě nízké ceny? Finanční dostupnost zboží je prioritou, hlavním konceptem firmy, Woolworth ale působí také širokým záběrem nabídky. Zákazník tu najde všechno, co si žádá běžný provoz domácnosti. Oblečení pro celou rodinu, domácí potřeby, včetně hrnců i věcí na zahradu, dekorativní předměty, hrnečky, kosmetiku, papírenské zboží, zkrátka vše, co byste mohli okamžitě doma potřebovat, jen jste si to uvědomili až v prodejně.

K momentálnímu úspěchu Woolworthu v Německu pomohl i covidový výpadek, který překreslil prodejní mapu německých měst. Řada velkých obchodů zkrachovala, do insolvence se dostali i velcí prodejci domácí a zahraniční módy. Z center mizí tradiční obchodní domy, například krachující Galeria Karstadt Kaufhof, dříve dominanta většiny větších německých měst, kterou donedávna vlastnila společnost Signa rakouského miliardáře Reného Benka (Benko dostal překlenovací půjčky od státu, ale kvůli svému „rizikovému stylu podnikání“ upadl do bankrotu a s ním i prakticky všechny firmy, které nakoupil). Němečtí spotřebitelé mají dnes problém najít cenově dostupnou náhradu prodejny v centru města, kde by bylo vše na jednom místě. A Woolworth jim takovou šanci dává, přestože zboží není značkové ani výběrové. Na kvalitu si ale vzhledem k nízké ceně zákazníci příliš nestěžují.

Woolworth přišel do Německa jako americký podnik už ve dvacátých letech minulého století a osamostatnil se až v roce 1998. Po globální finanční krizi v roce 2008 postupně upadal a nakonec zkrachoval úplně – američtí a britští investoři, kteří jej tehdy vlastnili, podali návrh na insolvenci. V roce 2010 ale vznikla nástupnická akciovka, která změnila a rozšířila původní koncept. Vznikl tak nový diskontní plán pro prodej zboží téměř všeho druhu, s výjimkou potravin – malá radost za málo peněz pro každého prakticky kdykoliv v centru vašeho města.

Na německém trhu se ale daří stále lépe také konkurentům Woolworthu, kteří pracují stejně, jen mají trochu jinou nabídku. Velmi úspěšným diskontem byl loni například KiK, jehož prodejny dobře znají i čeští zákazníci. Obrat společnosti se v minulém roce zvýšil o více než čtrnáct procent a dosáhl 2,5 miliardy eur. Ještě rychleji rostl řetězec Action, jenž svou místní větev rozvíjí také v Česku. Diskont, který se zaměřuje i na drogerii a zboží pro kutily, papírnictví a domácí potřeby, zvýšil tržby bezmála o třicet procent a jeho obrat je už 300 milionů nad úctyhodnými jedenácti miliardami eur.

Nepotravinářské diskonty drží patnáct procent německého trhu, což je podle odborníků málo. V Evropě je běžné, že diskonty typu Action, KiK či Woolworth obsluhují až 45 procent trhu. Loňský růst tak dokládá, že Německo po covidové krizi rychle dohání trend celé Evropy, a tomu výrazně napomáhá zkušenost spotřebitelů s vysokou inflací. Zajímavé je, že diskonty nemají e-shopy, jejich koncept sází i na náhodnou návštěvu kolemjdoucích, kteří si najednou vzpomenou, že něco doma potřebují.

Velké polské ambice

Německý diskontní trh táhne zákazníky, a tak přicházejí i noví hráči ze zahraničí. Pozoruhodné je, že i z bývalých východoevropských zemí. Nejspíš nejzajímavějším příkladem je polská společnost Pepco, která už léta působí také v Česku a nabízí oblečení, domácí potřeby, bytové doplňky a kuchyňské zboží. Řetězec otevřel svou první pobočku v Polsku před více než dvaceti lety a nyní má bez mála 3500 poboček v devatenácti zemích Evropy. V Německu, které je pro Pepco perspektivním, a především obrovským trhem, chce k současným 57 v příštích čtyřech letech otevřít dva tisíce poboček. Polský dravec se chce stát německou diskontní dvojkou co do počtu prodejen hned za KiKem, který dnes provozuje přes 2700 prodejen, za ním je firma Tedi s 1900 prodejnami.

Diskonty v Německu letí a poletí i v klidnějších dobách nižší inflace. Dnes jim nahrává také pokračující stagnace ekonomiky, ale přestože se příští rok i v Německu už čeká větší růst, zájem o diskonty by to ale podle odborníků snížit nemělo. Nový trend, který se stal součástí života obyčejných Němců, pojede dál.