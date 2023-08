Němci se hádají o podpůrný balík na pomoc ochablé ekonomice | e15.cz

Blbá nálada způsobená stagnací ekonomiky se v Německu dál prohlubuje. Hospodářství se nezvedá, šíří se skepse. Podnikatelská nálada je na nejnižší úrovni za posledních patnáct let. Žádné dobré zprávy nejsou na obzoru. Mimo jiné i proto, že se vláda Olafa Scholze nemůže domluvit na tom, co všechno zahrne do podpůrného prorůstového zákona, který má ulevit podnikatelům a nastartovat tak zoufale vzývaný růst ekonomiky.

Celý podpůrný balík opatření má snížit zátěž podnikatelů o 6,5 miliardy eur. Trojbarevná koalice počítá s tím, že právě tyto peníze firmy využijí k tomu, aby investovaly do nového rozvoje. Jenže koalice se nedokáže dohodnout, jednání se táhnou, jednotlivé strany na sebe mediálně střílejí. Naposledy liberální ministr spravedlnosti Marco Buschmann. Politik nejmenší vládní strany FDP, která však řídí státní pokladnu, varoval všechny, že „za současné hospodářské situace si nemůžeme dovolit žádné zpoždění“. Všechno jako vždy stojí a padá s nerozhodností sociálnědemokratického kanc­léře Scholze, který si dává načas s tím, aby se ujistil, co všechno bude sociálně únosné. Kancléřova SPD například bojuje o sociální zajištění dětí, které by kvůli šetření na státních výdajích mohly upadnout do chudoby. Spor je o zajištění jejich rodičů. Jednání a pilování balíku ale trvá už celkem dlouho a nervózní začínají být i podnikatelé.

Svaz malých a středních podnikatelů proto odeslal kancléři dopis, v němž ho žádá o urychlené jednání. Není to vůbec maličkost. Svaz zastupuje tři a půl milionu německých firem, tedy malé a střední společnosti do pěti set zaměstnanců s ročním obratem pod 500 milionů eur. Mohlo by se zdát, že německou ekonomiku táhnou dominantní velké firmy, ale není to pravda. Základem německého hospodářství jsou tradičně malé a střední firmy, většinou rodinného charakteru. Dopis podnikatelů apeluje právě na to, že 95 procent exportu Německa, který vždy táhl ekonomiku, tvoří právě tato podnikatelská vrstva.

Svaz podporuje rychlé řešení situace i intenzivní mediální aktivitou. Šéf svazu Christoph Ahlhaus poskytl rozsáhlý rozhovor konzervativnímu deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, v němž popisuje upadlou náladu mezi podnikateli. Samozřejmě nelze jen tak přejít, že Ahlhaus je velmi aktivním členem opoziční CDU, takže vše má i silný politický rozměr.

Podnitalům se nelíbí samotné podmínky

Ahlhaus tvrdí, že dnešní kritika je jiná než v minulosti. „I v těch nejlepších časech se kritizují detaily. Podnikatelé už ale kritizují nejen jednotlivá opatření, ale spíše špatné obecné podmínky v Německu. Odpovědnost za to nenesou jen politici, ale společnost jako celek,“ vysvětluje Ahlhaus a pokračuje. „V rámci průzkumu mezi našimi členy jsme identifikovali nový negativní rys. Více než každá čtvrtá společnost popisuje situaci v Německu jako velmi špatnou. Téměř polovina dotázaných firem nechce v příštích 12 měsících přijímat další zaměstnance a sedm procent dokonce uvažuje o redukci počtu zaměstnanců. Pokud polovina z více než tří milionů malých a středních firem v Německu upustí od přijímání zaměstnanců, zasáhne to trh práce plnou silou.“

Podobně jako většina německých ekonomů, které Ahlhaus samozřejmě sleduje, i šéf Svazu malých a středních firem tvrdí, že na rozdíl od předchozích krizí, které přicházely do Německa zvenku, je tato krize vnitřní. Německo zaostává v digitalizaci, je zatíženo byrokracií, založení nové firmy trvá strašně dlouho, stejně jako její krach. Vše je nepružné a pomalé. Němci zkrátka nestíhají tempo doby a jsou z toho nervózní, stěžují si podnikatelé, kteří cítí, jak ztrácejí konkurenceschopnost.

Ahlhaus tlumočí stížnosti německých firem na překotnou klimatickou politiku, která je sice velmi ambiciózní, ale neodpovídá tomu, co je německé podnikatelské prostředí schopno zařídit. „V zahraničí se o nás lidé buď bojí, nebo se nám smějí – nejen proto, že už nikam nelétá vládní letadlo, aby vláda neničila klima,“ směje se i sám Ahlhaus, ale od anekdoty pokračuje k podstatě věci: „Když ekonomika slábne, všechny cíle, kterých chceme dosáhnout, se vzdalují. Nelze pak financovat ochranu klimatu ani základní zabezpečení dětí nebo vzdělání. Politici chtějí z Německa udělat klimatického mistra světa, ale nevytvářejí žádné rámcové podmínky, za kterých by to bylo možné. I investice do ochrany klimatu blokuje byrokracie.“

Kancléř Olaf Scholz podnikatelům nepřímo odpověděl tím, že Německo rozhodně není „nemocným mužem Evropy“, jak se o tom všude píše. Kancléř vyzval k ukončení hádek v koalici a rychlému jednání. Podle něho se už tento týden věci pohnou kupředu. Scholz popřel i to, že krize je tentokrát vnitřní, podle něho jde i o propad světové konjunktury. „Jakmile se zvedne globální ekonomika, zvedne se i Německo, které má dál dobré ekonomické vyhlídky,“ sdělil tradičně „scholzovsky“ německý kancléř. Blbá nálada přetrvává dál…