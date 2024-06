Němci počítají s tím, že 2,7 milionu diváků si koupí lístek na utkání a dalších sedm milionů hostů zaplní fanouškovské zóny a veřejné projekce. O všechny se musí postarat především hotelový a gastronomický průmysl, který se celý rok na fotbalové mistrovství Evropy těší. Má to být i svátek gastronomický a svátek maloobchodu vůbec.

Německá obchodní asociace HDE odhaduje, že celkové dodatečné tržby spojené s Eurem dosáhnou 3,8 miliardy eur (asi 95 miliard korun). Více než polovina by měla připadnout ubytovacím a stravovacím zařízením. Podle celoněmeckého průzkumu, který si nechala vypracovat asociace hotelů a restaurací Dehoga, polovina oslovených podniků z měst, kde se bude hrát, očekává, že jim Euro 2024 přinese výrazně větší tržby. Po celém Německu je to každý sedmý gastronomický podnik. Počítá se samozřejmě s tím, že miliony Němců i hostů za zahraničí přijdou fandit do hospod a zahradních restaurací.

Jak rychle sehnat 65 tisíc lidí