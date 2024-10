Už je to nejspíš definitivně potvrzeno: letošní rok bude pro německou ekonomiku podobně neúspěšný jako ten loňský. Hospodářský propad bude sice o trochu menší, ale o podstatném zlepšení či růstu se rozhodně mluvit nedá. Všechny ekonomické instituty a think-tanky včetně analytických center hospodářských ministerstev nově letos odhadují propad německé ekonomiky. Sice jen o pouhou desetinu procenta hrubého domácího produktu, což je, čistě matematicky viděno, zlepšení, ale plus to zkrátka není.