Neúspěšná babišizace profesora Fialy | e15.cz

Vláda přiznává, že má s komunikací problémy a marketéři se to rozhodli zachránit tím nejhorším možný způsobem. Začali aktivně pracovat na babišizaci uhlazeného profesora Petra Fialy (ODS), ač mu podobná poloha nesedí. Zapomínají přitom na magické slovíčko moderního marketingu, a sice autentičnost. Takhle pojatá komunikace akademika v saku nemá za následek uklidnění lidu, ale hlavně přísun nových internetových vtipů.

Píše se rok 2019 a Andrej Babiš natáčí podobné video srovnávající cenu a kvalitu potravin, jaké jsme nyní viděli u Fialy. Rozdíl je hlavně v energii, kterou každý z pánů na záznamu vyzařuje. Babiš možná mluví někdy nesrozumitelně, video je ale vesměs zábavné a působí lidově už jen tím, že se v něm setkává s živými lidmi, jako jsou prodavačky a ostatní zákazníci supermarketu. Video navíc koresponduje s jeho alter egem a stylem, který po celou dobu Babiš a jeho marketingový tým pečlivě vytvářejí.

Místo toho Fiala, který se v minulosti neváhal během malování pokoje vyfotit v saku a s tlustou knihou v ruce, působí v této nové politické reality show poněkud rozpačitě. Nesetká se s žádným člověkem a neprohodí s nikým ani slovo. Po několika úmorných minutách sledování nedodá ani to, na co všichni od začátku čekali: srozumitelnou odpověď na to, proč mnohem bohatší Němci nakupují levněji a mají na výběr kvalitnější potraviny.

Malujeme celý dům...Samozřejmě taky uklízím, nejen ve své hlavě :-) pic.twitter.com/0a6Qji5yCy — Petr Fiala (@P_Fiala) October 19, 2019

Stále se vracející téma

Fiala se nyní aktivně konfrontoval s bolavým tématem své vlády, které od začátku nedokázala uspokojivě vyřešit. Musel kvůli tomu dokonce před necelým půl rokem vyměnit ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL).

Ten si ve vysvětlování nevedl o moc lépe, než premiér v aktuálním videu. Za úspěch Nekula považoval zlevněnou mouku z Lidlu a jeho komunikace spíše připomínala reklamní kampaň na zmíněné produkty a řetězec.

Vládnutí Petra Fialy přitom už ukázalo, kde jsou jeho silné stránky. Patří mezi ně především klidný a seriózní projev místo influencerského trdlování.

Z Fialy Babiš nebude

Fiala totiž neumí bavit, ale třeba jak ukázala zahraniční politika, dokáže s asistencí dobrého týmu srozumitelně prezentovat naše pozice ve složitých mezinárodních konfliktech.

Nejlepším příkladem je Ukrajina, kde ani jednou vláda nezpochybnila narativ o napadené zemi silnějším agresorem. Stejně tak u Izraele jasně pojmenovala, že teroristický útok na civilisty a únosy dětí nejdou obhájit a zaslouží si jen odsouzení.

Nemá cenu dělat z Fialy toho Babiše, od kterého se zpočátku vláda distancovala. Stejně jako ANO necítí potřebu dělat z Babiše profesora Fialu. Komunikační tým vlády by se měl naopak pokusit přenést srozumitelnou rétoriku ze zahraniční politiky i na domácí témata a nekopírovat nekompatibilní šablony od konkurence.