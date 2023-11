Příběh jménem Nutella. Čokoláda pro chudé stvořila miliardáře | e15.cz

Jeho původ vychází z chudých poměrů druhé světové války. V roce 1946 ji jako náhražku tehdy velmi drahé čokolády vymyslel italský pekař Pietro Ferrero. Recepturou navázal na původně turínskou čokoládovou pastu Gianduja z období Napoleonovy vlády na přelomu 18. a 19. století.

Z tyčinky pomazánka

Kakaa bylo ve čtyřicátých letech v italském horském městečku Alba di Piemonte pomálu, v oblasti ale rostlo velké množství keřů lísky. Toho se rozhodl Ferrero využít a spojením lískových oříšků, nízkotučného mléka, trošky čokolády a palmového oleje nejdříve stvořil čokoládovou tyčinku, kterou si mohli lidé nakrájet a vložit do sendviče. Později začal experimentovat s konzistencí a v dubnu 1964 mohla opustit továrnu první pomazánka jménem Nutella. Cenově dostupná náhražka čokolády položila základy firmě Ferrero.

Pekárna s cukrárnou, ve které ve čtyřicátých letech pracoval zakladatel společnosti Ferrero.Autor: Nutella.com

Tu nyní vede již třetí generace mužů z rodu Ferrero. V době, kdy cukrář Pietro přicházel s nápady a zdokonaloval recepturu, jeho bratr Giovanni budoval celostátní obchodní síť. Díky tomu mohla po roce 1956 společnost expandovat do Německa a Francie, kde uspěla hlavně s pralinkami plněnými třešňovým likérem Mon Chéri. Rodina Ferrerových se tak stala prvním italským výrobcem cukrovinek, který po druhé světové válce otevřel zahraniční pobočky.

Kindermánie

Zatímco na většinu zahraničních trhů otevřela italské firmě dveře právě ikonická Nutella, do Spojených států expandoval podnik až díky drobným mentolkám Tic Tac. Specificky pro USA firma zvolila jinou strategii, protože se obávala velké konkurence oříškových pomazánek a arašídového másla. Osmdesátá léta se nesla v duchu dalšího rozšiřování do Kanady, Brazílie nebo do Austrálie, po pádu Železné opony se Nutella poprvé objevila také v Česku, Polsku a Maďarsku.

Mezi další sladkosti z portfolia Ferrero patří kromě Nutelly a Tic Tacu také pralinky Ferrero Rocher, Raffaello nebo zmiňované Mon Chéri. Koncem šedesátých let přišla firma s novou řadou pro děti, tyčinkami z mléčné čokolády Kinder. Na jejich úspěch navázalo Ferrero čokoládovým vejcem s hračkou uvnitř, které rozpoutalo takzvanou kindermánií. Do plastového žloutku uprostřed dutého čokoládového vajíčka schoval výrobce od roku 1974 velké množství vzácných figurek. Ty zůstávají v hledáčku sběratelů z celého světa.

Jako v NASA

Rodinný klan Ferrero se již 15 let drží na vrcholku žebříčku italských miliardářů. V čele koncernu nyní stojí Giovanni Ferrero, vnuk zakladatele firmy a vynálezce Nutelly. Jeho majetek dosahuje téměř 38 miliard dolarů a je tak 28. nejbohatším člověkem planety. Receptury i detaily samotného fungování podniku si rodina důkladně střeží.

Když v roce 2010 britský Guardian žádal o prohlídku závodu v Albě, mluvčí společnosti razantně odmítl. „Továrnu není možné navštívit ani točit,“ odpověděl novinářům. Jeden z vysoce postavených zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě, následně tisku řekl, že Ferrero má taková opatření kvůli případné špionáži. „Je to tu střežené jako v NASA,“ dodal.

Že je Nutella doslova fenoménem dokládá například burger plněný čokoládovým krémem, který uvedl na trh italský McDonaldʼs v roce 2016, nebo rozsudek ve Francii, který rodičům zakázat po lískooříškové pomazánce pojmenovat svou dceru. Podle analytické společnosti YouGov znalo Nutellu ve třetím čtvrtletí letošního roku 98 procent Britů, největší popularitě se podle stejného průzkumu těší u mileniálů. Světový den Nutelly připadá od roku 2007 na 5. února.

A proč se dnes bavíme o Nutelle?