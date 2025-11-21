Splnění předvolebních slibů na dluh. Schodek rozpočtu prudce naroste o sto miliard
- Vznikající vláda se k vyšším desítkám miliard korun na splnění svých slibů může dostat pomocí novely zákona o státním rozpočtu.
- Odborníci odhadují, že rozpočtový schodek příští rok nakonec dosáhne zhruba 350 až 400 miliard korun.
- Návrh programu koalice ANO, SPD a Motoristů takový deficit umožňuje.
Zákon o rozpočtové odpovědnosti ani proklamovaná snaha nezvyšovat zadlužení veřejných financí Česka nejsou pro vznikající vládu překážkou k prudkému zvyšování schodků státního rozpočtu. Podle odborníků se sliby především hnutí ANO, s nimiž souhlasili oba menší koaliční partneři SPD a Motoristé, uhradí na dluh.
Rozpočtový deficit tak jen v příštím roce stoupne zhruba o 100 miliard korun oproti návrhu končícího kabinetu Petra Fialy. Číslo kopíruje odhadovanou cenu za předvolební taháky.
Zatímco nastupující vláda hovoří o dírách v předloženém finančním plánu kolem 95 miliard korun, podle politiků ODS, STAN i některých nezávislých expertů je to „dělostřelecká příprava“ právě pro dramatický nárůst zadlužení Česka. To umožní rozdat důchodcům, rodinám s dětmi, živnostníkům či firmám desítky miliard.
Novela rozpočtu obejde zákon
Zdánlivě složitou hádanku, kde pro příští rok nalézt oněch 100 miliard korun, lze podle člena Národní rozpočtové rady (NRR) Petra Musila vyřešit poměrně snadno. Stávající rozpočet, který odpovídá zákonu o rozpočtové odpovědnosti, schválí do konce roku nová vládní většina v Poslanecké sněmovně a kabinet pak na jaře předloží novelu rozpočtu s výrazně vyšším schodkem.
„V průběhu roku je možné rozpočet novelizovat a nafukovat ho téměř libovolně,“ řekl Musil. Umožňují to přebytky z covidových let, kdy strukturální deficity končily lépe, než byly plánovány. „Je to dědictví v objemu asi šesti procent HDP, stavidla pro utrácení jsou otevřena,“ vysvětlil představitel NRR.
Místopředsedkyně ANO a velmi pravděpodobná příští ministryně financí Alena Schillerová novelu rozpočtu úplně nevylučuje. Podle jejích slov je ale potřeba se nejprve detailně seznámit s návrhem vlády v demisi. „Musíme zjistit, jaký je reálný stav věcí, a následně se budeme o dalších krocích radit,“ uvedla.
Expremiér a bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok je přesvědčen, že nový kabinet rozpočet upraví. „Určitě přijde novela, která navýší výdaje. Na příjmové straně rozpočtu se neobjeví nové zázračné cifry,“ upozorňuje.
V současnosti činí navržený schodek 237 miliard korun, což je v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti. Se zahrnutím 31 miliard na posílení obrany a 18 miliard na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany je deficit 286 miliard. Na obě položky se ale nevztahují schválené výdajové limity.
Polštář ve vládním programu
Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil před extrémním navyšováním rozdílu mezi výdaji a příjmy státu varuje. Připomíná, že vytvářet velké dluhy v době hospodářského růstu není normální. „Vláda si vytváří prostor pro zvýšení deficitu o 100 miliard korun nejen pro příští rok, ale i pro rok 2027,“ míní Hradil.
Bylo by to logické z prostého důvodu. Zrušení důchodové reformy a návrat štědřejších valorizací penzí připadajících vždy na leden, nebo snížení odvodů a daní živnostníkům a firmám, nezamýšlí nastupující kabinet omezit jen na dobu jednoho roku.
S chystaným utrácením souvisí také další skutečnost. Navzdory původnímu požadavku Motoristů, aby na konci volebního období stát hospodařil vyrovnaně, se v návrhu programového prohlášení nové koalice objevila mnohem měkčí věta: „Veřejné finance České republiky budeme udržovat blízko vyrovnané bilance, a to se schodky bezpečně pod hranicí tří procent HDP požadované Paktem stability a růstu.“
Veřejné finance přitom znamenají něco jiného než státní rozpočet. Zahrnují i prostředky zdravotních pojišťoven a samospráv. A zejména kraje a obce každoročně vykazují přebytky dosahující výše desítek miliard korun. „Pokud bude chtít vláda držet deficity veřejných financí pod třemi procenty HDP, pro samotné schodky státního rozpočtu to představuje mantinel kolem 350 miliard,“ odhadl Hradil.