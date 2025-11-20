Zelenskyj dostal americký mírový plán pro Ukrajinu
- Zelenskyj obdržel americký návrh mírového plánu a chce o něm jednat s prezidentem Donaldem Trumpem.
- Ukrajina uvedla, že bude pracovat na jednotlivých bodech tak, aby vedly k důstojnému ukončení války, a je připravena spolupracovat s USA i evropskými partnery.
- Obsah plánu USA oficiálně nezveřejnily, podle médií ale počítá s uznáním ruské anexe Krymu, předáním dalších území a výrazným omezením ukrajinské armády.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, uvedla ve čtvrtek kancelář ukrajinského prezidenta. Zelenskyj se sešel v Kyjevě s vysoce postavenými americkými vojenskými činiteli.
Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že „bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války“. Zdůraznila, že od začátku ruské invaze usiluje o mír a podporuje všechny smysluplné návrhy, které k němu mohou vést. „Jsme připraveni i nyní konstruktivně spolupracovat s americkou stranou a našimi partnery v Evropě a ve světě na dosažení míru,“ uvedla také kancelář ukrajinského prezidenta.
Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, oficiálně neinformovaly. Agentury a zpravodajské servery světových médií tvrdí, že se v něm navrhuje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, přenechala Rusku další okupovaná území, snížila stav své armády o více než polovinu a vzdala se některých zbraní. Britský The Telegraph s odvoláním na nejmenované činitele napsal, že Ukrajina by přestala kontroloval Donbas, právní vlastnictví nad tímto východním průmyslovým regionem by si ale udržela. Rusko by prý mělo platit jakési „nájemné“ za využívání této oblasti.
Witkoff omylem tweetoval
Hlavní vyjednavač prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff se navíc dopustil zásadní diplomatické chyby. Omylem veřejně odpověděl na tweet na sociální síti X, kde autor příspěvku sdílel článek o uniklém mírovém plánu. „To musel dostat od K.,“ napsal veřejně do vlákna. Tweet téměř okamžitě smazal, nicméně uživatelé a novináři stihli udělat screen obrazovky, a ten se dál šířil. Witkoff tak nepřímo prozradil, od koho mohl mírový plán uniknout, a že se jednalo o člověk se zkratkou K., což by mohl být ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev.
Korupční skandál na Ukrajině
Na Ukrajině mimo jiné momentálně řeší i jeden z nějvětších korupčních skandálů posledních let. Ten staví Zelenského pod nebývalý tlak. Protikorupční úřad NABU minulý týden oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun).
Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.
Člověkem, kterého protikorupční úřad popisuje jako hlavního organizátora skupiny, je Tymur Mindič, podnikatel a spoluvlastník produkční firmy Kvartal 95, kterou v minulosti založil nynější ukrajinský prezident Zelenskyj. Mindič, ještě než NABU veřejně informoval o vyšetřování případu, uprchl do zahraničí. Kvůli skandálu hned skončili dva členové vlády.