Nechali jsme zmizet mystického věřitele. Sberbank je krok od výplaty peněz, končí hořká groteska
- Insolvenční soud vyškrtl „falešného“ věřitele Zůzu, čímž odstranil blokaci výplaty zbylých miliard ze Sberbank.
- Díky tomuto technickému kroku může výplata zhruba 2,7 miliardy korun začít během dní namísto původně očekávaných měsíců zpoždění.
- Po dokončení částečného rozvrhu získají věřitelé už asi 99 procent všech uznaných nároků.
Věřitelé Sberbank čekající na zbylé miliardy se možná svých peněz dočkají dříve, než se v posledních dnech zdálo. Zmatky, které do insolvence padlé banky vnesl „falešný“ věřitel, totiž rozpletl insolvenční soud.
Na počátku října se věřitelé Sberbank nárokující si takřka 2,5 miliardy korun dočkali. Soud totiž rozhodl o tom, že poslední velký balík peněz je připraven k výplatě, čímž by se celá insolvence někdejší padlé ruské banky posunula do svého závěrečného dějství. Celý plán, na jehož realizaci čeká i celá řada městských rozpočtů napříč Českem, se ale zvrtnul odvoláním jednoho z údajných věřitelů. Ten ale není tak docela tím, za koho byl považován, což ve svém posledním rozhodnutí potvrdil i soud.
„Jednání odvolatele spočívající v podání odvolání je zcela bezpředmětné, neboť odvolatel nemá na provedení částečného rozvrhu ani na výsledku insolvenčního řízení Sberbank CZ jakýkoliv právní zájem,“ uvádí insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Soud původně rozhodl o výplatě zbylých peněz ze Sberbank, tedy zhruba 2,7 miliardy korun, už 7. října.
Věřitelem omylem
Několik dnů poté se odvolal Tomáš Zůza, který byl podle svých slov zařazen mezi věřitele omylem, a výplatu tak zablokoval. Sberbank mu jako fyzické osobě v prvním kole vyplatila peníze, které ale byly určeny společnostem, jimž tou dobou dělal insolvenčního správce. Situace podle něho vyústila ve vyšetřování Policií, která měla v případě Zůzy vyloučit trestný čin bezdůvodného obohacení.
