Nové televizní poplatky jsou absurdní. Vzhledem k mzdám budou třetí nejvyšší v Evropě

Rozdávat cizí peníze na údajně bohulibé účely jde dobře každé vládě a ani tato zjevně není výjimkou. Co je pozoruhodné, nebojí se přitom sáhnout do kapsy občanům a firmám, jak nyní předvádí s koncesionářským poplatkem pro Českou televizi a Český rozhlas. Navýšení plateb není sice nijak omračující, jako třeba cenový skok u elektřiny, či navýšení daně z nemovitostí, nicméně nějaké peníze to jsou a ze srovnání vyplývá, že v porovnání se průměrnou mzdou, kde to dělá 0,45 procenta, to budou třetí nejvyšší poplatky v Evropě, a budeme tak platit více než Němci, Rakušané, či Italové.

Navíc to, jak má být systém nově nastaven, je tak absurdní, že vyvolává silný nesouhlas nemalé části poplatníků. A zcela oprávněně. Například zatížení firem podle počtu zaměstnanců televizním poplatkem se zdůvodňuje fakt těžko. Pokladní v Lidlu či dělník někde na páse fakt sotva konzumují při práci nějaké veřejnoprávní vysílání, které by měl jejich zaměstnavatel za ně hradit. A nejde úplně o pakatel. Velká firma nad pět set zaměstnanců by měla zaplatit zhruba čtvrt milionu korun ročně.

Když k tomu přičteme, že poplatkem má být zatížen každý, kdo má internetové připojení, třeba jen přes telefon, těžko se zbavíme přesvědčení, že zde vláda chce udělat z koncesionářského poplatku nějakou daň a snaží se masivně rozšířit počet poplatníků. A společnosti, které tu novou daň vyberou, ji pak použijí ve skutečnosti prakticky podle vlastního uvážení.

Co je veřejnoprávní službou, kterou je možné hradit z poplatku, má pravěkou, více třicet let starou a zcela nevyhovující definici a nová, odpovídající tomuto století má být zpracována někdy pak v rámci jakýchsi Memorand. To vznikne tak, že si ho sepíše příslušný generální ředitel, schválí mu to jeho mediální rada a pak podepíše ministr kultury, což není zrovna vyčerpávající veřejná diskuse se zástupci občanů na téma, co si vlastně jako veřejnoprávní službu chtějí platit.

Přitom právě předmět toho, za co občané zaplatí ze svých nových, a vyšších daní, by mělo být základní podmínkou přiznání jakéhokoli nároku na příjem z koncesionářského poplatku a mělo by být jasně zakotveno v zákoně, v němž se občanům ukládá povinnost zaplatit.