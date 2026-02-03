Bankéři loni vyrazili z trhu rekordní zisky. Vyplatí se akcie matky České spořitelny nebo Komerčky?
- Tuzemský bankovní sektor vydělal v roce 2025 rekordních 124 miliard korun.
- Bankám hraje do karet stabilní ekonomika a nízká nezaměstnanost.
- Přestože byznys šlape, analytici varují, že jejich akcie mohou být už drahé.
Dvakrát rychleji než ekonomika i inflace. Takové je růstové skóre tuzemského bankovního byznysu za loňský rok. Domácí bankéři v něm dokázali podle pátečních předběžných údajů České národní banky vydělat rekordních 124 miliard korun, tedy o pět procent více než v roce 2024 a kupříkladu téměř třikrát více než v pandemickém roce 2020.
Sílící bankovní kondice je odrazem úspěchů Česka, která je momentálně devátou nejrychleji rostoucí unijní ekonomikou. Byznysovým crème de la crème se pak pro banky staly hypotéky. Loňské výsledky konkrétních tuzemských bank, jejichž akcie se obchodují na burze, se zároveň stanou v únoru ostře sledovaným tématem pro investory.
První vlaštovka
Boom bankovního byznysu potvrdila Moneta Money Bank, která v úterý publikovala svá loňská čísla jako první z velkých tuzemských bank. Banka loni dokázala vydělat 6,5 miliardy korun, což je dokonce o téměř dvanáct procent více než v roce 2024, a to primárně díky úvěrovému boomu a štědrému poplatkovému inkasu.
Investoři ostatně byli na dobrá čísla připraveni a v posledních týdnech akcii intenzivně nakupovali. Jen za měsíc akcie Monety podražily o sedm procent, za poslední půlrok pak vydělaly investorům skoro polovinu. Právě silný růst v uplynulých měsících udělal z akcie Monety podle expertů drahý artikl.
„Celkově Moneta předvedla solidní čtvrtletí, kdy čistý zisk překonal očekávání. Banka zároveň zvýšila svůj výhled na období 2026–2030. Navzdory tomu se však akcie obchodují při napjatém ocenění, a velká část fundamentální síly se tak již zdá být v ceně zahrnuta,“ komentuje výsledky banky Jindřich Litner z Patria Finance.
To podle něho omezuje potenciál krátkodobého růstu i přes solidní výsledky. „Celkově očekáváme vyváženou, až mírně pozitivní reakci trhu, i když vzhledem k napjatým valuacím může být následný růst méně výrazný než v předchozích čtvrtletích,“ upozorňuje Litner.
