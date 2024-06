Obrovská expanze českých firem do zahraničí. Už víc investic vyvážíme, než získáváme

Je to největší investice domácí firmy v zahraničí v historii Česka. Podnikatel Daniel Křetínský přes společnost EP Group kupuje za 3,6 miliardy liber (104 miliardy korun) britskou poštu Royal Mail, k níž patří i mezinárodní zásilková firma GLS. Už před touto transakcí držel ve firmě podíl 27,5 procenta. Právě Křetínského transakce, kdy jen v posledních měsících získal francouzský maloobchodní řetězec Casino a podíl v největších německých ocelárnách Thyssenkrupp výrazně přispěly k tomu, že Česko se stalo jedinou zemí střední Evropy, jejíž firmy více investují v zahraničí než zahraniční firmy v České republice. Do této situace se dostáváme poprvé v historii.

Ještě koncem loňského roku jsme byli ve srovnání vývozu a přílivu investic v mírném minusu. Pak čeští podnikatelé vyrazili na velké nákupy a skóre se otočilo. A otočil se i směr, kde investují. Výrazně na Západ. Do vyspělejších a bohatších zemí, než je Česko. Před lety to vypadalo úplně jinak. Na nákupy do zahraničí vyrážela především skupina PPF a polostátní energetická firma ČEZ. V obou případech na Východ, kde se díky vysokému riziku nabízelo i vysoké zhodnocení investic. PPF se zprvu zaměřovala na Rusko a později na Čínu. Pak nakupovala v zemích jihovýchodní Evropy. ČEZ se svého času pustil do neúspěšného investičního dobrodružství v Bulharsku nebo v Albánii.