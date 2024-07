Jednaosmdesátiletý prezident v první televizní debatě se svým osmasedmdesátiletým rivalem opakovaně zadrhával, hovořil tiše a několikrát nedokončil větu. Oproti Trumpovi působil v mnohem horší kondici. Dlouho trvající obavy o jeho mentální i fyzický stav se tak demokratům nepodařilo rozptýlit, naopak se ještě prohloubily. Průzkum CBS News po diskuzi zjistil, že pouhých 28 procent voličů míní, že by měl Biden kandidovat, v případě příznivců jeho strany to bylo 54 procent.

V demokratických kruzích tak po čtvrtku vypukla panika. Představitelé prezidentovy kampaně podle webu Politico dostali řadu textových zpráv, ve kterých je dárci strany vyzývali k tomu, aby se situací něco dělali. „Biden se musí stáhnout. O tom není pochyb,“ uvedl údajně jeden velký donátor s tím, že šlo o nejhorší výkon v historii, po kterém se nikdo nebude soustředit na Trumpovy lži.

Obama i Pelosiová tvrdí, že šlo o výjimku

Otázku stažení Bidenovy kandidatury otevřeně zvedli i někteří komentátoři. „Je opravdu příliš pozdě na to, aby Bidenovo místo zaujal jiný demokrat? Vzhledem k tomu, co vše je v sázce, nemělo by se to před sjezdem probrat ještě jednou?“ tázal se v The New York Times dlouholetý publicista Frank Bruni s odkazem na událost, na které se má ve druhé půlce srpna oficiálně potvrdit stranická nominace. List dokonce ve svém úvodníku pobídl Bidena k odstoupení pro dobro země.

Zatím se však nezdá, že by tyto výzvy měly odezvu. Za Bidenem stojí řada vlivných demokratů. „Špatné debatní noci se stávají,“ uvedl na sociálních sítích bývalý šéf Bílého domu Barack Obama. „Věřte mi, že o tom něco vím. Ale toto hlasování bude stále volbou mezi někým, kdo celý život bojoval za obyčejné lidi, a někým, kdo se stará jen o sebe,“ dodal exprezident.

Podobně se vyjádřila i někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Prezident měl podle ní špatnou noc, ale zůstává bystrý. „Vidíme Joea Bidena zblízka. Víme, jak je naladěn na problémy, jak je informovaný,“ řekla CNN. Stojí za ním také lídr sněmovních demokratů Hakeem Jeffries, dlouholetý kongresman Jim Clyburn či newyorská guvernérka Kathy Hochulová.

Bloomberg uvedl, že strana by mohla Bidena formálně nominovat už 21. července. Demokraté chtěli prezidenta tak jako tak virtuálně odhlasovat za kandidáta ještě před sjezdem, protože zákon v Ohiu ukládá, aby tam všichni uchazeči byli potvrzeni do 7. srpna. Agentura však spekuluje, že chce strana brzkou nominací také utnout diskuse o jeho možné výměně.

S ujištěním o pokračování podpory Bidena přispěchali i někteří dárci, od osudné debaty se na kampaň podařilo shromáždit další desítky milionů dolarů. „Dárci Bidena neopouštějí,“ prohlásil podle The Wall Street Journal (WSJ) Anthony Scaramucci, finančník a bývalý Trumpův poradce, který nyní podporuje Bidena. Připustil však, že obavy kritiků po debatě chápe.

Prezidenta podpořila v pokračování v kampani jeho rodina. Ta podle médií viní z neúspěšného duelu poradce a tvrdí, že Bidena špatně připravili. Web Politico dokonce napsal, že příbuzní naléhali na prezidenta, aby některé lidi ze svého týmu vyhodil.

Najít zdatného náhradníka by bylo těžké

Strana přesto v zákulisí pokračuje v hodnocení škod a v úvahách, jak posílit své volební šance. Deník WSJ napsal, že straníci debatovali i o tom, kdo by případně mohl zasáhnout a přesvědčit Bidena, aby se účasti v klání vzdal. Také se pochopitelně hovoří o tom, kdo by ho mohl nahradit a jestli je šťastný nápad vsadit na viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Strana má obavu z její poměrně nízké popularity.

Padají také jména některých guvernérů, například kalifornského Gavina Newsoma či michiganské Gretchen Whitmerové. Zatím se však nezdá, že by měl někdo zájem o Bidenovu pozici bojovat a politici k obezřetnosti mají dobré důvody.

Amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity podotýká, že existují mechanismy, jak Bidena nahradit. „Na druhou stranu překážek je spousta,“ zdůraznil. Případný nový uchazeč by podle něj za sebou neměl legitimitu pramenící z vítězství v primárkách. Je otázka, zda by se mohl spolehnout na podporu voličů, kteří za Bidenem stojí, tedy často mladých, minorit a žen, podotkl.

„Neměl by za sebou ani legislativní úspěchy, které za sebou Biden jakožto prezident objektivně má,“ vypočítává dál Beneš. Problémem je podle něj i to, že většina ze zvažovaných náhradníků není dostatečně známá po celých Spojených státech.

Amerikanista tvrdí, že už existují i strategie, jak se pokusit situaci zachránit i bez změny kandidáta. „Co jsem pochopil, tak chtějí argumentovat tím, že Američané nevolí jedince, ale administrativu. To znamená tým, který něco zastupuje proti Donaldu Trumpovi,“ uvedl.

Někteří demokraté pro média anonymně připouštějí, že mají obavy z jakéhokoli scénáře, ať už to bude pokračování Bidena, jeho nahrazení Harrisovou, nebo sázka na nepříliš zvučné jméno. „Byl by to hurikán páté kategorie. Lidé nechápou, jaká naprostá destrukce by nastala,“ řekl CNN nejmenovaný vysoce postavený politik k případnému konci Bidenovy kandidatury.