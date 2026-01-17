Poroste letos S&P 500 k dalším rekordům? Vyplatí se vsadit i na některé konkrétní firmy
- Akciovému trhu vládne nezdravý optimismus a nic nenasvědčuje, že letos tomu bude jinak.
- Na jaké sektory a konkrétní firmy se zaměřit?
- Vyplatí se sázet na pasivní přístup a nekonečný růst big techu?
Akciový trh loni překvapil svou schopností odolávat šokům: ať už těch v podobě politických rozhodnutí Donalda Trumpa, nebo různých geopolitických karambolů. Díky tomu jsou investoři naladěni optimisticky. Očekávají, že se burzám bude i letos dařit díky rozmachu umělé inteligence a solidní kondici americké ekonomiky.
Euforie je doslova nakažlivá. Prakticky žádná z velkých bank z Wall Street nepředpokládá, že by měly americké akcie letos oslabit. V průměru analytici věří, že index S&P 500 vystoupá zhruba na 7450 bodů, tedy šest procent nad svou aktuální úroveň. Dařit by se mělo i evropským akciím, i když v jejich případě předpovídají méně výrazný kurzový vzestup – pouze asi o tři procenta.
Vstup do nového roku naplno odhalil míru nadšení mezi správci peněz. Ti nyní zcela ignorují rizika. A přitom o mimořádné události není nouze. V prvních lednových dnech stihly Spojené státy intervenovat ve Venezuele, došlo k eskalaci vztahů s Íránem a objevily se i pokusy politicky ovlivňovat Fed. Akciové trhy si těchto incidentů ale sotva všimly a nerušeně šplhají nahoru.
Aktuálně je jednoduché být optimistou. Trumpova cla ani jiné geopolitické výstřelky zatím totiž nedokázaly ohrozit výkon ekonomiky ani nastartovat inflační tlaky. Růst cen dokonce zpomaluje. V prosinci zůstala americká jádrová inflace na úrovni 2,6 procenta, což vyvrací obavy ze zhoubného vlivu dovozních tarifů. Daňové balíčky, které šéf Bílého domu schválil v polovině loňského roku, letos pomohou nastartovat spotřebu. Americká ekonomika by se tak měla zvětšit o 2,5 procenta.
I Evropa by měla pokračovat v růstu. Ten bude sice s nejvyšší pravděpodobností stále začínat jedničkou, i tak je ale patrné, že ekonomika starého kontinentu konečně zrychluje. Pomáhají vyšší armádní výdaje i více štědrá rozpočtová politika v Německu. Vitálnější hospodářství bývá pro burzy příznivé.
Investorská pýcha předchází pád
I přes povzbudivý výhled by obchodníci s akciemi neměli zapomínat na potenciální hrozby. Přehnaná investorská sebedůvěra často předchází prudké tržní pády. Klíčovou oblastí zůstává i pro letošek AI. Správci fondů budou chtít vidět, že strojová inteligence skutečně pomáhá ke zlepšování produktivity napříč sektory. Zejména velké technologické firmy musejí prokázat, že mohutné výdaje na datová centra a jinou AI infrastrukturu mají hmatatelné přínosy v podobě vyšších zisků.
Jen čtyřka největších „hyperscalerů“ – Alphabet, Amazon, Meta a Microsoft – během loňska vynaložila na umělou inteligenci 400 miliard dolarů. Letos by to mohlo být až 500 miliard. Big tech hráči tyto investice ve stále větší míře financují dluhem, což vzbuzuje obavy o jejich udržitelnosti. Pokud se společnostem nepodaří dramaticky zlepšit profitabilitu, může následovat propad cen akcií. Ochlazení AI boomu by navíc mohlo způsobit širší zpomalení ekonomiky, jelikož právě prostředky vynaložené na datová centra dokázaly v uplynulých čtvrtletích hospodářství nakopnout.
Rizikem zůstává i inflace
Poslední data o inflaci sice naznačují, že růst cen odeznívá, jeho opětovné zrychlení v nadcházejících kvartálech ale nelze zcela vyloučit. Silná spotřeba domácností podpořená daňovými škrty může vést k návratu inflačních tlaků. Fed by v takovém případě pozastavil cyklus snižování sazeb. To by byl problém, protože obchodníci se swapy a dluhopisy již nyní počítají s tím, že se v červnu a v říjnu centrální banka vydá s úroky dolů. Pokud k tomu nedojde, vzrostou dluhopisové výnosy, které pro akcie představují určitý rychlostní limit. Výsledkem tak může být korekce.
Potenciální zásahy do nezávislosti Fedu jsou pro trh takřka hororovým scénářem. Správci aktiv nyní věří, že má Donald Trump dostatečný pud sebezáchovy a nebude do nastavování měnové politiky mluvit. Nově jmenovaný šéf Fedu bude snižovat úroky jen v takové míře, jak mu dovolí ustupující inflace. Nedávné události ovšem ukazují, že s tím nelze počítat na 100 procent. Snižování sazeb na politickou objednávku by bylo kontraproduktivní: pravděpodobně by vedlo k nárůstu dlouhých dluhopisových výnosů.
V tomto směru je nebezpečné i dění kolem Bank of Japan, která jako jedna z mála velkých centrálních bank úroky zvedá. Vzhledem k tomu, že japonští investoři drží vládní dluhopisy po celém světě, mohou v případě růstu úroků v Japonsku prostředky opět směrovat do tamních vládních bondů a způsobit výprodeje na trhu amerických nebo například francouzských vládních papírů. To by se přelilo i do otřesů na akciích.
Vyplatí se více selektivní přístup
V současném prostředí jsou pasivní investice do indexů podstatně rizikovější a vyplatí se více selektivní přístup. USA jsou zřejmě jedinou velkou ekonomikou, kde mají domácnosti více majetku v akciích než v nemovitostech. Jinými slovy nelze počítat s nekonečným přílivem nových peněz na burzy. S&P 500 se nyní obchoduje na 26násobku očekávaného čistého zisku. Prostor pro zvýšení této již našponované valuace je spíše omezený. Jediným faktorem, který může táhnout akcie nahoru, je růst zisků. Proto budou investoři nervózně sledovat průběh letošních výsledkových sezon.
Na aktuálních cenovkách je na nákupy výrobců nebo vývojářů čipů již pozdě. Firmy ze sektoru zažívají extrémní kurzový vzestup. Společnost Sandisk, která vyrábí paměťové čipy, jen od začátku roku přidala 68 procent. Ocenění těchto společností bude extrémně citlivé na ziskovost a kapitálové výdaje „hyperscalerů“ neboli globálních poskytovatelů cloudové infrastruktury. V případě markantnější korekce ovšem návrat do čipových titulů stojí za zvážení.
Opomíjet technologie jako celek by bylo chybou. Zejména cloudový byznys hraje v digitální ekonomice stále důležitější roli a příjmy odvětví se zvyšují svižným tempem. I kdyby dynamika mírně zpomalila, prostor pro další expanzi stále zůstává solidní. Smysl může dávat například nákup akcií společnosti Microsoft, která patří k lídrům v cloudu. Její akcie navíc od května přešlapují na místě.
Jako atraktivní se jeví i některé softwarové společnosti jako například Adobe. Za poslední zhruba rok tento titul ztratil téměř 45 procent své hodnoty. Důvodem poklesu je nervozita, že AI může zásadně ohrozit dosavadní konkurenční výhody i byznys model této firmy. Nicméně realističtější je pohled, že Adobe letos citelně vzroste zisk právě díky tomu, že ve svých produktech nabízí AI řešení, a migrace klientů k jiným poskytovatelům nebude tak rychlá.
Nezdravý optimismus velí být opatrný
S rozmachem cloudu, přechodem do digitálního světa a zároveň přísnějšímu regulatornímu prostředí, které vyžaduje větší míru datového zabezpečení, jsou zajímavé i některé společnosti ze sektoru kyberbezpečnosti – jako například Crowdstrike nebo Palo Alto Network.
Z více hodnotových sektorů může dávat smysl nákup některých těžařů, ať už energetických komodit, nebo průmyslových kovů. Co se Evropy týče, tak atraktivní sázkou stále zůstává lídr v oblasti luxusu LVMH. Odvětví sice prochází určitým útlumem a již nedochází k plošnému zdražování produktů, toto ochlazení však může hrát do karet právě větším hráčům, kteří se nacházejí v lepší finanční pozici, generují vyšší marže a mají větší rozpočty na marketing než menší konkurenti.
Zatímco na začátku loňského roku se investoři až přehnaně báli, nyní vidíme přesný opak v podobě nezdravého optimismu. Jak nás učí historie: v prostředí, kdy je většina investorů bezstarostná, se vyplácí být opatrný, pozorně sledovat tržní vývoj a ke správě portfolií přistupovat aktivněji než doposud.