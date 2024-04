„Pokud by se naplnily všechny scénáře, které předpovídala řada expertů a think-tanků, nepsali bychom dnes už o válce. Putinovy raketové sklady by měly zářit prázdnotou. Rusko by zbankrotovalo nebo by bylo zemí potýkající se s hyperinflací. Obyvatelé Moskvy by stáli fronty na prací prášek nebo toaletní papír. Rozzuřené davy hladových dělníků a příbuzných mobilizovaných na Rudém náměstí by už měly rozrážet jednu z kremelských bran. Nic takového se však nestane.“ To nejsou slova žádného proruského webu ani putinovského dezinformátora nebo chcimíra. Věty z úvodu se objevily nedávno v komentáři polského deníku Rzeczpospolita, který podporuje hrdinný boj Ukrajinců proti ruské agresi. Proč tedy ta slova? Očekávání Západu i samotných Ukrajinců a realita jsou v případě této války hodně daleko od sebe. Proto je daleko i mír.

Komentář původně vyšel na reflex.cz.