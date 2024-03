S blížícími se prezidentskými „volbami“ v Rusku se množí diskuze o tom, co se bude dít v bezprostředních dnech či týdnech po nich. Ačkoli by mohl Vladimir Putin jako neomezený vládce ignorovat cokoli a s popularitou si nedělat hlavu, přece jen nechce před 15. březnem sahat k převratným změnám. Zatímco další vlna mobilizace se už stala evergreenem, významné změny se očekávají i v hospodářství. Stále více se tak mluví o tom, že ministerstvo financí zpracovává návrhy na zvýšení daní, které by zalátaly díry ve státním rozpočtu způsobené válkou i sankcemi. Dotknou se všech ruských občanů, kteří budou muset přispět na válku proti Ukrajině i ze svého, a to nejen prostřednictvím různých „dobrovolných“ příspěvků.

