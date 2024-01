U Ústavního soudu v Brně jde o hodně. Nejen o desítky miliard, ale i o vážné politické důsledky pro vládní koalici v případě, že by soudci vyhlásili loni schválenou změnu v mimořádných valorizacích za protiústavní. Ono to sice s popularitou naší vlády vypadá, jako by její členové už dávno mohli jíst muchomůrky a chodit na červenou, ale přece jen jako soudem uznaní lumpové, kteří okradli babičky a dědečky o tisícovku měsíčně, by to měli nejen v nejbližších volbách o dost těžší. Komentář vyšel na Reflex.cz.