V závěru letošního roku by se česká inflace mohla přehoupnout nad tři procenta, když pro prosinec čekáme aktuálně její meziroční hodnotu na úrovni 3,2 až 3,3 procenta. Za zesílením inflace bude stát zčásti vliv loňského roku (srovnávací základna), když v prosinci 2023 ceny v české ekonomice poklesly. Vedle toho ale stále v české ekonomice působí řada proinflačních faktorů. A nová data z poslední doby příliš nenaznačují, že by se to mělo příští rok změnit. ČNB tak nejspíše zůstane opatrná.