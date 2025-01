Globálním problémem číslo jedna je podle obyvatel široké škály zemí pořád inflace. Není to samozřejmě jediný problém, ale několikaleté zápasení s drahotou se nám zkrátka propsalo do výhledu. Je časté, že co se inflace týče, očekáváme stejné problémy, jaké vidíme nyní. Stejné je to i u nás, jakkoliv už se inflace dostala na hranu zkrotitelnosti. Jaké zdražování nás ale ve skutečnosti čeká?